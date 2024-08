Ciar: Mga showbiz chika sa Paris Olympics 2024

Subo nga palandungon inay iselebrar ang dakong kadaugan ni Carlos “Caloy” Yulo sa Olympics, ang baho na hinuon sa ilang pamilya ang gipistahan sa social media. Kini ug ubang mga showbiz chika sa Olympics sa Ssssuper Ka!

MIBAHAD NGA MOKIHA

Sa interbyu sa “Teleradyo Serbisyo” sa PRTV Prime niadtong Martes, gikumpirmar ni Atty. Raymond Fortun nga kuwarta ug ang girlfriend ni Caloy ang mga rason kon nganong way maayong relasyon karon si Angelica Yulo sa iyang anak nga si Caloy.

Apan esplika ni Fortun, kinsa maoy legal counsel ni Angelica, nga normal ra sa pamilyang Filipino ang magkabingkil usahay.

Ang gibasol ni Atty. Fortun ang mga netizen nga matod niya maoy nagpadako karon sa isyu. Iyang gibaharan kadtong mga mo-comment og negatibo ug mo-share og mga pekeng post nga ila gyung kasohan.

“Wag na sanang ungkatin. Caloy brought so much honor and glory for the country,” ni Atty. Fortun kinsa nidugang nga walay imposible kon ang pagmahal lang sa pamilya ang ipatigbabaw.

PREMYO MIBAHA

Ania ang tipik sa listahan sa incentives nga madawat ni Carlos Yulo isip Olympic double gold medalist:

Fully-furnished three-bedroom condo unit sa Megaworld worth P32 million plus P3 million cash

P20 million from Pagcor

P6 million from House of Represen­tatives

P3 million from Bounty Group Agro Ventures

House and Lot in Tagaytay

P1 million worth of products from SM

Lifetime free buffet from Vikings

OLYMPIC THEME SONG

Nagpasalamat sa iyang FB post si Vehnee Saturno ngadto sa Media Quest sa gihatag nga oportunidad isip kompositor sa “Isang Daang Taong Laban Para Sa Bayan” nga maoy theme song sa Pilipinas sa Paris Olympics.

Gikanta ni sa Cebuana singer nga si Gail Blanco-Viduya, ang kanhi partner ug inahan sa anak ni kanhi PBA star ug karon acting Cebu City Vice Mayor Dondon Hontiveros.

WALAY BAYAD

Giklaro sa tigpamaba sa Paris Olympics nga wala magpabayad ang tanang performers sa opening sa Olympics lakip na ang Canadian singer nga si Celine Dion ug Lady Gaga.

Kini sukwahi sa naunang report nga nidawat og tag-US$2 million silang Dion ug Lady Gaga. Hinuon, ang Olympics ang miabaga sa technical production, transpo ug accommodation nilang Dion ug Gaga.

TOM CRUISE MOBIDA

Si Tom Cruise nga nag-shooting karon sa “Mission Impossible 8” sa Europe ang usa sa mga highlights sa closing ceremony sa Olympics sa Paris karong Agosto 11.

Ang Hollywood actor mopakita og stunt ug maoy mopasa sa symbolic flag sa Los Angeles diin ipahigayon ang sunod nga Olympics sa 2028 basi sa taho sa Variety.com.