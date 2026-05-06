Ciar: Mga sikat nga "inahan" apan walay anak

Ang pagpanamkon og siyam ka buwan langitnon, apan ang papel sa usa ka inahan mas balaanon. Sa Mother’s Day (May 10), atong hatagan og yukbo ang mga celebrity mom sa global music nga walay mga anak, apan may talagsaon nga pagbati sa kabataan nga nahimo na nila’ng pamilya.
DOLLY PARTON, 80
Wala malilong sa Hollywood nga walay biological o adopted kids ang pop icon nga si Dolly Parton. Apan matod niya sa interbyu sa People.com, “God didn’t mean for me to have kids so everbody’s kids could be mine.” / Photo: IG
BONNIE TYLER, 74
Sukad nakuhaan sa edad nga 39, ang “Total Eclipse of the Heart” hitmaker nitidlom na ang paglaom nga magsabak pa. Apan si Tyler aktibo nga nagsuporta sa Bobath Children’s Therapy Centre sa Wales nga may mga cerebral palsy. / Photo: IG
KYLIE MINOGUE, 57
Ang Australian pop superstar wala makabaton og anak tungod kay naapektohan ang fertility sa iyang breast cancer treatment. “It would be a lie to say there’s not a bit of sadness,” ni Kylie. Ang iyang mga pag-umangkon ug mga igsuon ang nagsilbi niyang support system karon.
MILEY CYRUS, 33
Wala sa plano ni Miley Cyrus ang mohimo og pamilya tungod kay mas prayoridad niya ang career ug personal growth, apan siya ang founder ug inahan sa Happy Hippie Foundation nga nagsuporta sa mga batang walay kapuy-an ug naghatag og libreng edukasyon. / Photo: IG
DEBBIE GIBSON, 55
Ang `80s teen pop sensation kaduha na na-engaged apan pareho’ng nipauli sa breakup. Sukad na-diagnosed ang “No More Rhyme” ug “Lost In Your Eyes” hitmaker og Lyme disease, mas prayoridad niya ang panglawas kaysa magkaanak./ Photo: IG
MAUREEN MCGOVERN, 76
Ang `70s iconic singer sa “The Morning After,” ug “We May Never Love Like This Again” wala na maminyo sukad sila nag-divorced sa iyang bana niadtong 1974. Bisan kon walay anak, suod niya ang iyang mga pag-umangkon ug mga apo sa iyang sister. Si Maureen aduna nay sakit nga Alzheimer’s./ Photo: IG
LIZA MINNELI, 80
Niangkon ang legendary singer-aktres nga nagmahay siya nga wala makabaton og anak. Si Liza may fertility issue. Katulo sab ni nakuhaan sa iyang gisabak. Sa 2025 documentary, si Minneli gihulagway nga daghan og kinugos nga maoy nagsilbi niyang pamilya. / Photo: GettyImages
STEVIE NICKS, 77
Si Stevie Nicks mao ang female vocalist sa `70s iconic band nga Fleetwood Mac. Kon ngano’ng wala ni anak, matod niya sa interbyu, “I knew that the music we were going to bring to the world was going to heal so many people’s hearts. That was my world’s mission.” Photo: AFF-USA / Shutterstock