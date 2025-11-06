Ciar: Mga sikat nga mag-birthday karong adlawa

Sila ang mga natawo sa Nobiyembre 6 nga dunay zodiac sign nga Scorpio nga gihulagway nga isog, makabibihag, igmat, emosyonal apan medyo seloso. Ania ang pipila sa showbiz nga nag-birthday karong adlawa.
Sheena Magdayao - Sukad sila nagbuwag ni John Lloyd Cruz niadtong 2012, wala na gyud siya maghisgot pa sa iyang lovelife. Ang Filipina actress, 36, natawo niadtong November 6, 1989.
Emma Stone - Siya ang 2017 Hollywood’s world’s highest-paid actress ug “100 most influential people in the world” sa Time Magazine. Ang American actress gihimugso November 6, 1988.
Ethan Hawke - Usa sa mga sikat nga leading men sa Hollywood ug ex-husband sa aktres nga si Uma Thurman. Si Ethan nagselebrar karong November 6 sa ika-55 nga kasumaran.
Jolina Magdangal - Ang “'90s Queen of Philippine pop culture” ang nagsaulog sa iyang ika-47 nga kasumaran. Si Jolina gihimugso November 6, 1978.
Andres Muhlach - Base sa imdb.com, si Andres gipakatawo niadtong November 6, 2001. Si Andres anak sa magtiayong Aga Muhlach ug Charlene Gonzalez ug twin brother ni Atasha Muhlach.
Gee-Ann Abrahan - Si Gee-Ann ang 4th Big Placer sa 2007 Pinoy Big Brother Season 2 diin niya nahimamat ang iyang nahimong kapikas nga si Mickey Perz. Si Gee-Ann mitibuok 40 karong adlawa.
Glenn Frey - Kon buhi pa lang, 77 anyos na unta karon ang founding member, guitarist, composer ug vocalist sa '70s iconic band nga Eagles. Si Frey natawo November 6, 1948.
Janette Mcbride - Ang kanhi Filipina-Australian actress tua na nagbase sa Amerika. Lakip sa iyang mga nakarelasyon kaniadto si DJ Mo Twister. Si McBride 42 anyos na karong adlawa.
Adolphe Sax - Ang Nobiyembre 6 giselebrar sab isip “National Saxophone Day” kay mao ni ang adlaw’ng natawhan sa imbentor niini nga si Adolphe Sax nga gipanganak niadtong November 6, 1814.
Marc Abaya - Ang singer, actor, ug VJ ang kanhi bokalista sa bandang Sandwich ug ex sa aktres nga si Alessandra de Rossi. Iyang mama si Direk Marilou Diaz-Abaya. Si Marc nagselebrar sa iyang 46th birthday.