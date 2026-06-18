Ciar: Mga tatay nga senyor na apan nagka-baby pa

Dili tinuod lalim ang mahimong senyor apan ang imong mga anak gagmay pa. Nunot ning nag-angat ang Father’s Day celebration, saludo sa mga tatay nga senyor na, apan nagka-baby pa.
VIC SOTTO, 72
Nanganak si Pauleen Luna dihang 63 na si Bossing Vic. Gisundan ni sa ikaduha nilang liwat niadtong Enero 2024 dihang 69 na si Vic. Matod sa Eat Bulaga host nga ang nakaayo karon kay mas hands-on na siya isip amahan kon itandi kaniadto nga latagaw pa ang hunahuna. / Photo: Instagram
LITO PIMENTEL, 63
Sa edad nga 62, si Lito Pimentel usa ka first-time dad sa iyang one-year-old baby ug seven-year-old boy sa iyang non-showbiz partner. “My partner is a lot younger than me, hindi ko ini-expect na magkaanak pa kami,” paambit sa aktor sa February 2026 interview sa Pep.ph. Si Lito kaduha na nakasal kaniadto apan wala makabaton og anak. / Photo: Pep.ph
DAVID FOSTER, 76
Ang composer-pianist 70 anyos na dihang nanganak ang iyang asawa’ng si Katharine McPhee, 42. Si Foster may lima ka anak sa nangagi niya’ng mga kaminyuon ug karelasyon. Ang 6-anyos nilang anak ni McPhee maoy bugtong niyang lalaki. Si McPhee nahimamat ni Foster dihang nahimo ning contestant sa American Idol Season 5. / Photo: Instagram
AL PACINO, 86
Ang The Godfather actor may upat ka mga anak gikan sa tulo ka managlahi’ng inahan. Ang iyang kinamanghoran nga si Roman tres anyos pa. Ang inahan sa bata usa ka film producer nga mas manghod og 50 katuig ni Al Pacino. Apan buwag na sila base sa People.com. Si Pacino wala pa sukad makasal. / Photo: People.com
ROBERT DE NIRO, 82
Ang legendary actor may pito ka mga anak gikan sa upat ka lainlaing mga babaye. Ang kinamanghuran nga tres anyos pa maoy anak niya sa iyang girlfriend karon nga si Tiffany Chen kinsa iyang nahimamat sa set sa 2015 movie “The Intern.” Si Chen usa ka martial arts champion. / Photo: Pagesix.com
RICHARD GERE, 76
Ang Pretty Woman actor nagka-baby sa edad nga 69 ug 70. Ang iyang mga anak nagpanuigon karon og 6 ug 7. Ang magtiayon nga si Gere ug Alejandra Silva, 43, parehong may tagsa ka anak sa una nilang kaminyuon. Apan gihulagway ni Gere ang yugto karon sa iyang kinabuhi nga “most fulfilling.” / Photo: People.com
ALEC BALDWIN, 68
Ang magtiayong Alec Baldwin ug Hilaria, 42, may pito ka mga anak nga nag-edad og 12 ang kinamaguwangan ug tres ang kinamanghoran. Sa family reality series nga The Baldwins, si Alec niangkon nga nabalaka siya og basin dili na siya kakita nila nga managko tungod sa iyang pangidaron.