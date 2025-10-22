Ciar: Mga tipaka sa kagahapon sa Superbalita

CIRCA 2000: Sila ang mga unang editorial staff sa Superbalita Cebu. Kuha ni dihang nibisita ang showbiz stars kaniadto nga silang Barbara Milano ug Jethro Ramirez (parehong naglingkod ug naghupot og Superbalita newspaper) atol sa opening day sa ilang pelikulang “Masarap Habang Mainit” niadtong Pebrero 9, 2000./ Photo: AC Martin
SUPER SHOW: Mao ni ang tipik sa jampacked crowd nga nitan-aw sa libreng Sinulog concert sa Superbalita Cebu nga gipahigayon sa Cebu City Sports Center niadtong Enero 2000. Lakip sa ni-perform niini mao ang Agaw Agimat, Teban ug Golyat, Sakdap, Buzy Buddies, Cacao, ug daghan pa. Ang “Super Show” mao ang labing una ug bugtong concert nga nahimo sa kasaysayan sa 31 ka tuig sa Superbalita. / News clip gikan sa Sunstar Lifestyle
MAYBELLE PADILLO: Usa sab sa nihatag og kalingawan sa Sinulog concert sa Superbalita Cebu niadtong 2000 si Maybelle Padillo nga nikanta sa iyang `90s Bisdak hit nga “Sige Sige Chacha” sa Alpha Records. Si Padillo mao karon ang presidente ug CEO sa Iconique Mall sa Dalan Colon.
KAPUSO STARS: Proud nga gipakita sa Kapuso stars ang ilang kopya sa mantalaang Superbalita. Gikan sa wala: Gabbi Garcia, Derrick Monasterio, Gil Cuerva ug Yasmien Kurdi.
TIKTOK: Bisan niadtong pandemya, padayong nakigkombati ang Superbalita Cebu mahatod lang ang labing lab-as ug tukma nga balita. Sa ika-27 nga anibersaryo sa Superbalita niadtong 2021, ilang gipadayag ang ilang pagbati sa sayaw nga nag-viral sa Tiktok.
ASA NA SILA? Kuha ni niadtong 1999 dihang buhi pa silang editor-in-chief Anol Mongaya (nagbarog sa wala), Sunstar Cebu Lifestyle editor Pura Kintanar (tupad ni Anol), photographer Joseph Mariblanca (nagbarog, ikaupat gikan sa tuo) ug kolumnistang si Bobby Nalzaro (naglingkod sa tuo). Makita sab sa hulagway ang mga orihinal nga editor nga puros niretiro na nga silang Roger Vallena (alyas Noy Kulas), Dodong Morallo, Jun Migallen, Troy Ciar (alyas AC Martin), kanhi reporter nga si Joy Tumulak, ug consultant Atty. Pachico Seares.