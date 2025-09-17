Ciar: Mga trivia sa mga ngalan sa dalan sa sugbo

Isip yukbo sa kasaulogan sa Press Freedom karong buwan sa Septiyembre, atong bisitahon ang pipila sa mga labing karaan nga dalan sa Sugbo ug ang mga historical figure luyo sa ilang pangalan.
MARCELO H. DEL PILAR
Si Marcelo H. Del Pilar ang “Father of Philippine Journalism” ug ang Dalan Plaridel gikan sa iyang pen name nga “Plaridel.” Apan niadtong Sabado sa segment nga “Laro Laro Pick” sa noontime TV show nga It’s Showtime, sayop ang pangutana sa ilang jackpot round. Kay imbes Marcelo, si Gregorio del Pilar ang nabutang nga dunay alyas nga “Plaridel.” Maayo na lang wala pilia sa contestant ang jackpot question nga may jackpot prize unta nga P600,000. Nangayo hinuon og pasaylo ang It's Showtime sa ilang sayop. / Photo: Wikipedia
GEN. INOCENCIO JUNQUERA
Ang Dalan Junquera gikutlo sa pangan ni Spanish General Inocencio Junquera nga nahimong civil ug political governor sa Sugbo gikan 1893-1895. Usa sa mga legasiya ni Gen. Junquera mao ang gipatukod niyang “Teatro Junquera,” ang labing unang sinehan sa Sugbo nga mao karon ang Oriente Theater. Photo: Memories of old Cebu FB
NATALIO BACALSO
Ang dalan Natalio Bacalso gipangalan sa usa sa mga sikat nga radio commentator kaniadto sa Sugbo. Si Natalio “Talyux” Bacalso nabantog nga pulitiko, writer, poet ug filmmaker. Siya ang kanhi editor sa “Bisaya” ug publisher-editor sa “Tabunon” ug nominado sa 1956 Famas Award isip best director sa pelikulang “Salingsing sa Kasakit.”/ Photo: CebuanoStudiesCenter.com
ORLANDO C. SANCHEZ
Si Orlando C. “Orlacsan” Sanchez ang labing unang sportswriter ug sports editor sa SunStar Cebu (kanhi SunStar Daily) gikan 1982 hangtod sa iyang pagpanaw niadtong 1994. Ang usa sa mga dalan sa Mandaue City gipahinungod ni Sanchez isip pag-ila sa iyang dakong natampo sa kalamboan sa Sports diin siya nahimong “father figure” sa mga atleta. / Photo: Cebujournalism.ph
GREGORIO GOZON SANCIANGCO
Si Don Gregorio Gozon Sanciangco (1852-1897) natawo sa Malabon, Manila, usa ka ekonomista, abogado ug peryodista sa mantalaang “La Dicussion” sa Madrid, Espanya. Ang dalan Sanciangco sa Sugbo gipangan niya isip yukbo sa iyang bayanihong buhat nga usa sa mga unang nakigbatok sa mga Kastila pinaagi sa iyang mga sinulat. / Photo: Facebook
ROBERT ROBERTS LANDON
Nasayod ka ba kinsa o unsay ipasabot sa “R.R.” sa dalan R.R. Landon? Gipahinungod ni sa American engineer nga si Robert Roberts Landon nga co-founder sa unang electric company niadtong 1905 nga mao na karon ang Visayan Electric Company (Veco). / Photo: Memories of old Cebu FB