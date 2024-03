Ciar: Movie Review: Immaculate manghadlok sa Semana Santa

Apan taliwa sa kangitngit, naabtan siya sa tulo ka mga anino nga nilubong niya’ng buhi nga maoy nitapos sa iyang kinabuhi.

Dinhi ni-enter ang karakter ni Sister Cecilia (Sydney Sweeney) nga gihalad ang kinabuhi sa Ginoo isip pasalamat human siya naluwas sa pagkalumos niadtong bata pa siya.

Si Sister Cecilia nakadawat og imbitasyon gikan ni Padre Sal Tedeschi (Alvaro Morte) aron moapil sa exclusive convent sa Italya.

Apan sa pagdagan sa mga adlaw, nakasinati si Sister Cecilia og mga katingalahan sa iyang pag-estar sulod sa kumbento. Sama sa dihang nangumpisal siya sa Cardinal ug kalit siyang nakuyapan, ang madre nga dunay uwat sa tiil nga porma og krus ug ang lansang nga giingong gigamit sa panahon pa ni Hesus.

Ang nakapakurat sa tanan ni Sister Cecilia ang balita nga nagsabak siya sanglit birhen ug wala siya sukad mahilabti og lalaki. Tungod niini siya ang giisip nga bag-ong Birheng Maria.

Sa pagdagan sa mga buwan, dunay madre nga nagpakamatay ug dunay madre nga nisuway og kutlo sa kinabuhi ni Cecilia pinaagi sa paglublob sa iyang ulo sa tubig sa bathtub ug nagyawyaw nga dapat siya ang nabuntis.

Samtang nagkadugay, nisamot ang lahi nga pagpangala ni Sister Cecilia sama sa pagkatangtang sa iyang ngipon nga apil sa iyang gisuka ug pagkaibot sa iyang kuko. Apan bisan kausa wala siya tugti nga makagawas ug makabisita og ospital.

Nisamot ang iyang kalisang dihang iyang nalili-an ang gibuhat nila sa iyang higalang si Sister Gwen nga giputlan og dila ug ang pagkadiskubre niya sa laboratory sa basement nga dunay mga binhi sa bata apan porma og mangtas nga gisulod sa mga test tube.

Sa iyang kadesperada, nakahukom siya nga mo-eskapo pinaagi sa pagpakaaron ingnon nga nakuhaan. Nagbutang siya og daghang dugo sa iyang bilahan ug kunohay nagping-it sa kasakit. Apan samtang padung na sila sa ospital nadiskubre sa Mother Superior nga ang dugo gikan ra diay sa patayng langgam.

Sa pagbalik nila sa kumbento gisilutan si Sister Cecilia. Gitatakan ang iyang mga lapa-lapa sa nagbagang puthaw nga porma og krus aron dili na siya makalakaw.

Dinhi gibutyag ni Tedeschi nga sa wala pa siya nahimong pari usa siya ka `geneticist’ ug iyang gigamit ang DNA samples gikan sa lansang sa krus sa tinguhang maka­mugna og bag-ong Hesukristo pinaagi sa mga madre.

Ang nisunod nga mga esena grabe ka dugoon ug makapakitbi sa atay. Bisan ako wa magdahom nga mao ni ang mahitabo.

Maayo pagkahimo ni Direk Michael Mohan ang Immaculate ug maayo sab ang cast labi na ang bidang si Sydney Sweeney nga grabe ang transformation gikan sa mahinhin nga alagad sa Dios ngadto sa daw bangis nga mananap.

Si Sweeney, kinsa mao say producer sa Immaculate, unang naila sa iyang papel sa HBO high school drama series nga Euphoria ug sa bag-ong rom-com nga Anyone But You.

Ang nakanindot sa Immaculate (R-16) kay paspas (1 hour and 29 minutes), mamugnaon (creative) apan dasok sa shocking elements. Usa ni sa mga best horror films nga dili lang makalingaw apan niduyog ning balaanong mga adlaw sa paghandom sa Semana Santa. /