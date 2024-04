Ciar: Music legends nga namatay karong 2024

Si Carl Jeffrey “C.J” Snare ang American vocalist, songwriter ug founding member sa `90s rock band nga Firehouse. Apan niadtong September 2020, si C.J. na-diagnosed og stage 4 colon cancer. Gusto pa unta niyang mobalik og kanta apan niadtong Abril 5 nakabsan ni sa edad nga 64. Lakip sa signature hits ni C.J. sa Firehouse ang I Live My Life For You, Here For You, When I Look Into Your Eyes, Love Of A Lifetime, ug You Are My Religion. / Litrato sa FB

