Ciar: OPM Bands: Sa pangan pa lang, daog na

Ila-ilaha ang mga bag-ong OPM band nga adunay million streams sa Spotify ug million views sa YouTube ug unsay naglimin sa ilang talagsaon ug makapadani nga mga ngalan.

BINI

Ang BINI mao ang Pinay version sa K-pop group nga gimugna ni Laurenti Dyogi gikan sa ABS-CBN’s Star Hunt Academy niadtong 2019. Ang ilang ngalan minubo sa “Binibini” (young lady) nga sikat karon sa kantang “Pantropiko.”

LOLA AMOUR

Kinsa si Lola Amour? Siya ang 92-anyos ug dako pang buhi nga Lola Amor sa managsuong Manu (session bass) ug Pio Dumayas (vocalist) nga parehong sakop sa bandang nagpasikat sa “Raining in Manila.” Kay lagi ang apo nga buotan, buligan gyud sa kahitas-an.

SB19

Ang “SB” sa SB19 gikan sa initials sa ilang kanhi management company nga ShowBT. Samtang ang “19” gikuha sa country codes sa Pilipinas (+63) ug South Korea (+82) or equals 19 nga nagsimbolo sa panag-uban sa maong duha ka nasod.

BGYO

Sama sa BINI, ang p-pop group nga BGYO produkto usab sa Star Hunt Academy sa ABS-CBN. Ang BGYO acronym sa “Becoming the change, Going further, You and I.”

I BELONG TO THE ZOO

Sa interbyu sa thepopblogph, gibutyag sa vocalist/songwriter Agree Guerrero nga ang ngan sa ilang banda gikan sa komedyang Happy Birthday song niya sa iyang uyab. “Happy Birthday to you, you belong to the zoo...” Apan nagbuwag na sila niini. Si Agree nisikat sa hugot song niyang “Sana.”

SUNKISSED LOLA

Ang “Lola” Spanish nickname sa Dolores nga buot ipasabot kasub-anan nga gihulagway nilang, “naaninagan ng kalungkutan.” Ang banda naporma sa Olongapo niadtong 2021 nga dunay hit single nga “Pasilyo.”

DECEMBER AVENUE

Basi sa ilang biography, gitawag sila og December Avenue kay ang katapusang buwan sa tuig mao ang dalan (Avenue) padung sa bag-ong tuig o kinabuhi (moving on) nga maoy tema sa ilang mga awit.

DILAW

Ang “Dilaw” nga nisikat sa kantang “Uhaw” gikan sa ngan sa ilang bokalista ug songwriter nga si Leonard “Dilaw” Obero. Ang Dilaw, basi sa Wikipedia, gikuha ni Obero sa classic kundiman nga “O Ilaw” ni Ruben Tagalog.

NOBITA

Ang ilang ngan gisunod sa iconic character sa Japanese anime “Doraemon” nga si Nobita nga buot ipasabot “to grow up strong and clear.” Ang maong banda ang nagpaluyo sa hugot songs, “Ikaw Lang” ug “Unang Sayaw.”