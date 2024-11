Ciar: Paghandom sa TV host, inahan sa Bisdak music

Ang Bisdak Music sa Alpha Records giduma sa magtiayong Balboa ug maoy nagbukas og oportunidad sa ubang artists aron makamugna og kaugalingon nilang musika nga mao na karon ang Bisrock ug Bisrap.

Samtang si Baste ang giilang “Amahan sa Bisdak Music,” si Sister Joy ang nagsilbing inahan ug gabayan isip presidente kaniadto sa Philippine Association of the Record Industry, Inc. (PARI).

Gikan sa classic novelty nilang Max Surban, Victor Wood, ug Yoyoy Villame ngadto sa `90s Bisdak hits nga “Habalhabal,” “Sige Chacha” ug “Mga Pasiaw ni Teban ug Golyat” albums kini tanan namugna sa panahon sa magtiayong Balboa.

Bisan sa Manila daghang mga artist silang natabangan sama nilang Michael Laygo (Minahal kita), Selina Sevilla (Nilunok Ko’ng Lahat), Rene Alon (Pusong Bato) ug ang “Aegis” nga ilang gidala sa Sugbo aron akong mainterbyu kauban ang magsuong lead vocalists Juliet ug anhing Mercy Sunot niadtong 1998.

Sa dihang gibuksan ang Cebu Catholic Television Network (CCTN) niadtong 2002, ang magtiayong Balboa ang nag-organisa sa ilang musical shows sama sa “Salamat sa Musika” ug “You and the Music.”

Si Sister Joy ang spiritual advisor sa “Oasis of Love” ug ang original co-host sa programang “Dalit sa Gugma” kauban ang head servant nga si Nonito “Tatay Dodong” Limchua, ang founder sa CCTN.

Si Sister Joy usab ang nagsilbing spiritual advisor sa Superbalita’s “AC Martin’s Strongest Link” niadtong 2001.

Bisan sa iyang pagretiro sa recording, padayong gialagaran ni Sister Joy ang komunidad isip sakop sa Cebu Anti-Indecency Board (CAIB). Nag-chat pa mi niya dihang nipanaw ang kanhi kolumnista sa Superbalita nga si Roger Serna kay plano diay unta nilang magkita uban sa kaubanan nila sa Oasis.

Apan niadtong Sabado, Nov. 16, nakabsan usab si Sister Joy sa edad nga 71 pila ka buwan human siya na-diagnosed sa cancer.

Subo man palandungon apan kita tanan bisita ra gyud aning kalibutana. Salamat Ma’am Joy sa imong mga natampo, dili lang sa industriya apan apil na sa personal nga aspeto sa akong kinabuhi. Hinaot padayon mo kaming gabayan.

Si Sister Joy gitakdang ihatod sa katapusan niyang kapahulayan karong Huwebes, 2 p.m., Nov. 21 sa Manila Memorial Park sa Liloan. Ayo-ayo sa imong pa­naw, Ma’am Joy. God bless. /