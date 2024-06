Ciar: Pinoy hits nga kinopya ra diay

MEMORIES OF OUR DREAMS (Eddie Peregrina)

Ang 1970 classic hit ni Eddie Peregrina nga “Memories of our Dreams” adaptation sa Japanese song nga “Yume Wa Yoru Hiraku” (Dream opens at night) ni Keiko Fuji. Aduna nay mga naunang version niini niadtong 1966 apan ang kang Keiko Fuji maoy nisikat.