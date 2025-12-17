Ciar: Pinoy icons nga mipanaw karong 2025

GLORIA ROMERO — Ang gitawag nga Queen of Philippine Cinema namatay sa edad nga 91 niadtong Enero 25 tungod sa katiguwangon.
MATUTINA — Si Evelyn Bontogon-Guerrero sa tinuod nga kinabuhi nabugtoan sa sakit sa kasingkasing sa edad nga 78 niadtong Pebrero 14.
DELIA RAZON — Nipanaw sa stroke sa edad nga 94 ang beteranang aktres niadtong Marso 15.
PILITA CORRALES — Ang Asia’s Queen of Songs namatay samtang natulog lang sa edad nga 87 niadtong Abril 12.
NORA AUNOR — Ang Superstar ug National Artist Nora Aunor nakabsan sa edad nga 71 niadtong Abril 16 sa sakit sa baga.
HAJJI ALEJANDRO — Ang orihinal nga Kilabot ng mga Kolehiyala namatay Abril 22 sa colon cancer sa edad nga 70.
RICKY DAVAO — Ang aktor-direktor napukan sab sa cancer niadtong Mayo 1 sa edad nga 63.
AMAY BISAYA — Si Amay Roberto Reyes sa tinuod nga pangan nanamilit sa edad nga 67 niadtong Mayo 8 tungod sa diabetes.
RED STERNBERG — Ang `90s T.G.I.S. actor namatay sa heart attack tulo ka adlaw sa wala pa ang iyang ika-51 nga kasumaran niadtong Mayo 27.
FREDDIE AGUILAR — Daghan sab ang nakurat sa pagpanaw sa OPM legend gumikan sa multiple organ failure niadtong Mayo 27 sa edad nga 72.
VICTOR “COCOY”
LAUREL — Ang beteranong film and theater actor nipanaw Hunyo 14 sa edad nga 72 gumikan sa multiple organ failure ug cardiac arrest.
LOLIT SOLIS — Ang beteranang showbiz columnist ug talent manager nabugtoan sa heart attack niadtong Hulyo 3 sa edad nga 78.
PATRICK DELA ROSA — Nagbangutan ang showbiz sa pagpanaw sa kanhi aktor ug politician tungod sa lung cancer sa edad nga 61 niadtong Oktubre 26.
ANNA FELICIANO — Heart attack sab ang nakaingon sa 65 anyos nga beteranang dancer ug choreographer niadtong Oktubre 24.
LOUIE REYES — Ang jazz singer ug co-founder sa New Minstrels nitaliwan sa edad nga 68 niadtong Oktubre 26 tungod sa ovarian cancer.
PIWEE POLINTAN — Ang “Nanghihinayang” hitmaker ug lead vocalist sa Jeremiah, nabugtoan human na-stroke sa edad nga 47 niadtong Oktubre 28.
DONDON NAKAR — Ang `70s teen idol nitaliwan sa edad nga 66 niadtong Nobiyembre 1 tungod sa cardiac arrest.
ROSA ROSAL — Ang beteranang aktres ug naila sa iyang natampo sa Philippine Red Cross nipanaw sa edad nga 97 niadtong Nobiyembre 15.
ERROL “BUDOY”
MARABILES — Ang Junior Kilat Cebuano vocalist-songwriter ug kanhi Pinoy Big Brother housemate nanamilit sab sa edad nga 54 niadtong Disyembre 4.