Ciar: Popularidad ni Donny masubhan sa 'Good games'

“I would say it’s a privilege to be able to work in this genre kasi nga sobrang fresh n’ya. Hindi pa natin nakikita ito sa local screen,” esplika pa ni Donny sa backstage interbyo sa mga sakop sa press.

“Kasi and dami nating magagaling na gamers and cos players and to have a movie cater to them, and even their family and friends, is an amazing experience. Yun yung pinakaunang rason kung bakit gusto kong gawin itong proyektong ito.”

Si Donny mao ang bida’ng si Seth sa GG, usa ka aspiring gamer sa unang full-length movie sa Pilipinas bahin sa Esports. Ug kon ang turn-out sa crowd sa iyang mall show sa Sugbo ang basehan, way duda nga box office ang pelikula!

Sa pangutana kon gamer ba usab siya sa tinuod nga kinabuhi, ang tubag ni Donny nga sa bata pa kusog siya moduwa og Playstation ug Nintendo.

“Kaya lang may mga time limit kami, 30 minutes or one hour per day. Hindi puwedeng umabot kami ng madaling araw kasi medyo strict yung parents ko e,” nangatawa ang iyang mama ug papa.

Gawas sa drama luyo sa online games ug Esports, ang GG duna say dalang pagtulun-an sa pamilya.

“Siyempre hindi puwedeng walang family nandito’ng nanay ko e. Even if you never played a game in your life you will still appreciate this film because gaming is not only our focus here,” pabuhagay sa 25-anyos nga aktor.

Si Maricel mao sab ang inahan ni Donny sa pelikula nga gihulagway nila’ng “two years in the making.”

“Ako ang loveteam ni Donny dito, ang kanyang original loveteam,” pasiaw pa sa iyang mommy. “Pero siyempre solid DonBelle ako,” nga nakapahugyaw sa nagdasok nga fans atol sa ilang mall show.

Apan dihang gipangayoan si Donny sa iyang reaksyon sa espekulasyon nga nibalhin na ang KathNiel fans sa DonBelle Loveteam, ang handler sa Star Cinema nihangyo sa press nga i-focus lang ang interbyo sa pelikula ug wala na ni patubaga pa.

Si Maricel, sa laing bahin, nitataw nga bisan walay gamer sa pamilya maka-relate sa ilang pelikula tungod kay kabahin man sa kinabuhi karon ang gadgets.

“Hindi natin madi-deny yung fact na mayroong generational gap. And how do we bridge this gap is through conversation. So this movie is our way of bridging that gap,” ni Maricel.

“Can I answer as a producer,” dugang usab ni Anthony kinsa duna diay cameo role sa GG.

“Ang gusto natin dito sana sabihin ng mga bata, `Nay manood kayo para malaman ninyo ang mundo namin.’ Sabi naman ng mga magulang, ‘Puwede ba panoorin n’yo ito para makita naman ninyo ang pinagdadaanan namin.’ So it’s a two-way (street).”

Ang sister ni Donny nga si Hannah Pangilinan mao ang co-writer ug creative producer sa GG.

Sa direksyon ni Prime Cruz, ang powerhouse cast naglakip nilang Baron Geisler, Christian Vasquez, Igi Boy Flores, Boots Anson-Roa ug anhing Ronaldo Valdez sa katapusan niyang pelikula.