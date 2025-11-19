Ciar: Q and A with Ms. Jessica Soho

Ang mosunod mao ang tipik sa media conference sa multi-awarded journalist Ms. Jessica Soho sa Sugbo niadtong Dominggo atol sa promo tour sa ilang "KMJS’ Gabi ng Lagim The Movie" nga showing na sa Nobiyembre 26 sa mga sinehan.
After 13 years, paano nabuo yung idea na gawin itong pelikula?
Para siyang suntok sa buwan. Sabi ko nga noong 10th year namin, sana one day gawin itong pelikula kasi nakita ko yung production values at tsaka yung mga stories pang-pelikula siya, eh. Of course, maganda yung stories. Hindi naman kami papayag na hindi quality kaya we really picked yung mga magagaling na director na sina Yam Laranas (“Pocong”), Dodo Dayao (“Berbalang”) and King Mark Baco (“Sanib”).
Social relevance of the movie?
Yung pandemic lagi kong sinasabi sa staff, nakakatakot na yung buhay natin bakit gusto pa nating manakot. Pero na-realized ko now, nakakatakot naman talaga ang buhay, di ba! Life is one big horror movie especially how things are turning out for our country. That’s why I said, itong "KMJS’ Gabi ng Lagim the Movie" is a perfect vehicle. Kasi mag-e-entertain kami by way of stories that we’re going to show based on reality or inspired by reality. Like yung episode ni Jillian Ward, “Sanib.” Talaga namang may sinasaniban. Tapos yung character pa ni Jillian may mental health problem. It’s very common sa mga Gen Z ngayon, so that makes it really relevant. Sana may mapulot silang magandang take away na kahit yung character ni Miguel Tanfelix sa “Pocong” at Sanya Lopez sa “Berbalang.”
Kung may chance, sino ang gusto mong mainterbyu in the future?
Si Greta Thunberg (Swedish activist for climate change). Ang galing eh, ang bata pa di ba, tapos napaka-committed n’ya na. Tama naman ang ginagawa n’ya. Nakita naman natin recently ang nangyari dito sa Cebu. It’s about time that we really take our environmental issues very, very seriously. At tsaka pangit man sabihin, pero parang tinuturuan tayo ng kalikasan at ng Diyos, eh. Kahit ilang flood control projects pa yan, kung sinisira natin yung mga bundok, puno at mga gubat natin, wala pa ring saysay. So, I’d really like to make Greta Thunberg articulate for all of us kung anong mga dapat nating gawin. Ang bata pa n’ya eh (22 years old) tapos she’s into this big cause.
Kung gawan ng pelikula ang buhay mo, sinong artista ang gusto mong gumanap?
Siyempre si Sharon Cuneta. (laughs) Si Sharon ang idol ko. We text each other occasionally pag may mga importanteng bagay. She has always accepted yung mga request namin pag may interbyu. Pero wala ako sa ganung ilusyon. Alam nyo naman mga buhay nating mga journalist di ba parang nandoon lagi tayo sa trabaho. Pero kung magkaroon ng chance siyempre, si Sharon.
What advice would you give to our young journalists?
Hanapin n’yo lang siguro yung tamang balanse, yung tamang timpla. Kailangan ngayon pa lang buohin n’yo na yung sarili ninyo. You toughen yourselves up. It’s a tough world out there. Kailangan kaya ninyo yung long haul. Mahaba pa yung future, eh na tatahakin ninyo. Live as happy a life as possible. Huwag lang puro virtual.