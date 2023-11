Ciar: Ruru Madrid dream come true and black Rider

Gihangop sa tumang kahinam sa mga Cebuano ang pagbisita sa lead cast sa “Black Rider” nunot sa Kapuso Fiesta sa Hoopsdome sa Lapu-Lapu City niadtong Sabado sa gabii isip yukbo sa GMA Regional TV sa ilang kapistahan.

Ang star-studded action-drama series ang latest primetime offering karon sa GMA Public Affairs nga nagsugod niadtong November 6.

“I’ve done several action serye in GMA the likes of “Encantadia,” “Sherlock,” “Alyas Robinhood,” and “Lolong.” Pero ang “Black Rider” ito po yung first full-action series ko talaga kaya I’m super excited about this project,” matod sa bida’ng si Ruru Madrid atol sa media conference sa Sugbo kauban ang iyang co-stars Matteo Guidicelli ug Yassi Pressman.

“Bata pa lang po ako pangarap ko na talagang maging action star kaya sobrang nakakataba ng puso na unti-unti ko nang natutupad ang mga pangarap ko. Ang pinakagusto ko sa nangyari sa journey ng career ko hindi po siya overnight success kaya hindi ko iti-take for granted lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay ko ngayon. Masuwerte lang talaga nasa GMA ako.”

Si Ruru mao si Elias Guerrero nga usa ka motorcycle driver sa delivery app nga “Biyahero” nga nahimong vigilante nga si Black Rider. Aduna ni Cebuano connection tungod kay si Elias ang bugtong nahibilin nga apo ni Lapu-Lapu.

“Kaya kung napanood n’yo yung first episodes ng Black Rider, yung kalaban niyang Golden Scorpion meron itong parang malaking golden statue ni Magellan. But to be honest, kami sa cast wala rin po talagang alam kung papaano tatakbo ang estorya.”

Ang Black Rider mao say biggest project ni Matteo Guidicelli karon sa iyang pagbalik-Kapuso.

“It’s very nice feeling to get back, working on the craft again,” ni Matteo, kinsa nidala sa papel nga Paeng Policarpio ug suod nga higala ni Elias.

Ang laing Cebuano element sa maong serye kay ang karakter ni Ruru ug Matteo magkababata diay sila sa Sugbo mao nga suod silang managhigala.

“But we continued our study and career in Manila. My character became a policeman because Paeng wants to follow the footsteps of his father who is a chief of police. Magkaibang mundo kami ni Elias but our friendship stayed because of our Cebuano values,” dugang ni Matteo.

Samtang si Yassi Pressman nga nagbalik-GMA usab mao si Vanessa “Bane” Bartolome nga dunay mangitngit nga kaagi sa Golden Scorpion.

“Nag-start po yung karakter ko bilang mandurukot at medyo siga kasi pag napipikon medyo nananapak po si Bane. Pero napilitan lang siyang gawin yun para may panggamot siya sa tatay niyang may sakit. Pero this week’s episode makikita n’yo pong nahuli ni Paeng si Bane kaya po nakulong siya. Wala rin lalong mag-aalaga sa tatay niya kaya panahon na rin para magbago.”

Kon unsay kalainan karon nga naa na siya sa GMA kon itandi sa ABS-CBN, ang tubag ni Yassi:

“Hindi naman po yan sa net­work kundi per project talaga. Kung okay naman po lahat ng ka­trabaho mo papasok ka na exci­ted at uuwi kang masaya. And all of my projects have been like that.”

Mao usab ang panahom ni Matteo sanglit matod pa niya lain-lain og estilo ug kinaiya ang matag-pamilya ug matag-tawo.

“And when I go to a GMA project everybody is so nice. As in buotan tanan mga tawo. Very supportive and I’m excited to experience this journey together with them.”

Kon duna bay purohan nga mosunod niya ang iyang asawang si Sarah G sa Kapuso?

“Depende sa mga bosses (laughs).. But one thing very very nice is that this network war is kinda... you know, people are crossing over and doing things together. At the end of the day, we should represent Filipino material, culture and artists. Tan-awa ang mga Koryano kusgan kaayo sila. We should push ours, too.”