Ciar: Salamat sa imong natampo sa arte ug musika, Baby...

Sa pelikula, si Baby ang orihinal nga nidala sa papel nga `Maria Flordeluna’ ni Direk Marcos Navarro Sacol sa wala pa ni nahimong TV series niadtong 1978 sa RPN 9 nga gibituonan ni Janice de Belen.

“Na-champion ko sa Channel 9 sa `Kaplag Sa Bitoon.’ That was the time na-discover ko sa `Maria Flordeluna,’ where I played the title role. I was only 13 and that was my very first Visayan movie,” paambit ni Baby sa interbyu sa SuperKa! sa Superbalita niadtong 2020.

Lakip sa iyang mga nahimong pelikula mao ang “Battle of Mactan” kauban si Chanda Romero, “Paypay Placid” ug “Sa Imong Lawas ug Dugo.”

Nigawas usab siya sa ABS-CBN teleserye nga “Friends 4 Life” ug sa “Mipahiyom ang Langit” sa CCTN Channel 47 niadtong 2004.

Samtang nirampa ni sa beauty pageants isip kandidata sa 1974 Miss Cebu nga gipahigayon sa Cebu Coliseum ug sa 1975 Miss Mandaue diin pareho siyang na-Best in Talent.

Tungod sa gihatag niyang garbo sa eskuwelahan, gihimo siyang scholar sa University of the Visayas gikan high school hangtod college diin siya mikuha og kursong Business Administration.

Si Baby nagsugod isip professional singer sa Baseline Restaurant niadtong 1977 ug dugay ning pabalikbalik sa Japan.

Usa siya sa mga midominar sa music scene sa iyang panahon isip jazz performer sa El Refresco Bar, Villame Restaurant, Lawiswis Kawayan, Rajah Hotel, Slabadu, Ani­nipot Bar, Royal Pub Ranudo, Kings Tavern, Starfield Piano Bar ug sa Jazz ’n Bluz (2004-2017) nga maoy iyang pinakadugay nga puwesto.

“Singing is the love of my life. I want to inspire people and be a good role model to this generation. I hope people would remember me as one of the pillars in local entertainment. I’m always proud to be a Cebuana.”

Sa iyang pagpanaw, nailo ni Baby ang iyang mama nga taga-Carcar, bugtong anak ug mga apo. Ang iyang lawas gihaya karon sa Saint Peter Memorial Chapel sa dalan Imus.