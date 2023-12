Ciar: Showbiz breakup: tinuod ba o tsismis lang?

Nia ang mga showbiz breakup nga gipistahan karon sa social media ug tan-awa kon unsa’y ti­nuod ug unsay tsismis lang nga puwede’ng dunay kamatuo­ran ug puwede sab nga atik lang.

KATHRYN UG DANIEL

TINUOD: Mo-expire na ang kontrata sa “KathNiel” sa Star Magic karong Enero 2024. Apan ang ilang upcoming solo project ang ABS-CBN gihapon ang co-producer. Si Kathryn Bernardo sa historical drama nga “Elena 1944” samtang si Daniel Padilla sa “Nang Mapagod Si Kamatayan.”

TSISMIS: Ang chika nga dili na i-renew sa Star Magic ang kontrata nilang Kathryn ug Daniel ug nga si Kathryn nagplano’ng mobalhin na sa Crown Artist ni Maja Salvador. Kon ikonek ang mga estorya, si Andrea Brillantes ug Ricci Rivero nagbuwag first week of May. Si Daniel ug Andrea dunay litrato nga parehong kuha sa Toledo, Spain nga gi-post ni Andrea niadtong Hunyo ug aduna sab silay litrato nga nanan-aw sa Fiba World Cup niadtong Agusto. Apan ang litrato ni Daniel sa Spain na-post ni pagka-Oktubre na.

KIM UG XIAN

TINUOD: Basi sa insider, heartbroken karon si Kim Chiu apan dili pa lang ni kaako mopublikar kay tingali naglaum ning masalbar pa ang ilang relasyon. Dugang pa sa insider nga open secret na sa showbiz ang masulob-ong gidangatan sa relasyong Kim ug Xian Lim.

TSISMIS: Si Xian na-link karon sa film producer ug writer sa Vivamax nga si Iris Lee. Samtang si Kim nahimong comfort zone niya si Paulo Avelino nga iyang leading man sa “Linlang” ug sa upcoming project nila sa ABS-CBN nga “What’s Wrong With Secretary Kim.” Si Paulo buwag na sab sa iyang girlfriend nga si Janine Gutierrez.

RICHARD UG SARA

TINUOD: Sigon sa kasaligang tinubdan nga buwag na ang magtiayong Richard Gutierrez ug Sara Lahbati. Apan kon unsay rason ug kon nganong morag kalit kaayo kana ang wala matino. Si Sara nigawas pa sa final episode sa “Iron Heart” ni Richard niadtong Oktubre 13. Hinuon, wala’y third party sa ilang breakup.

TSISMIS: Adunay chika nga ang mama ni Richard ang giingong usa sa mga rason sa ilang away. Samtang, ang ex-PBB Teen Clash 2010 housemate nga si Kazel Kinouchi nga na-link ni Richard nahimuot sa libreng publisidad nga iyang nakuha. Silingan ra diay niya si Richard ug nga aduna usab siya’y partner na.

KYLINE UG MAVY

TINUOD: Wala pa’y official announcement silang Kyline Alcantara ug Mavy Legazpi sa nabaniog nilang breakup apan sigon sa Pep Troika nga gikatakdang mohatag og joint statement ang ilang matag-kampo.

TSISMIS: Natribukar ang ilang away tungod sa mga cryptic post ni Kyline ug Carmina Villaroel. Apan samtang dunay mga nanaway sa pagka-sawsawera ni Carmina ug pagka-mama’s boy ni Mavy, aduna say nibasul ni Kylie nga “attitude.” (MGA HULAGWAY GIKAN SA INSTAGRAM)