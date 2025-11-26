Ciar: Throwback photo sa mga showbiz star

JILLIAN WARD: Kuha ni niadtong Mayo 2012 sa dihang siyete anyos pa lang si Jillian Ward atol sa promo tour niya sa Sugbo sa GMA kauban ang iyang Mommy Jennifer nga usa ka Fil-Am (tunga).
Dili ikalimod nga sikat na kaayo karon ang 20-anyos nga si Jillian. Siya ang bida sa usa sa mga segment (Sanib) sa “KMJS’ Gabi ng Lagim: The Movie,” nga showing na sa mga paborito ninyong sinehan.
RURU MADRID: Yagpis pa kaayo'g lawas dinhi si Ruru Madrid, kinsa 15 anyos pa lang dihang ako ning nalitratohan atol sa provincial visit sa mga sakop sa media sa GMA Manila niadtong Hunyo 2013.
Si Ruru nadiskubre human nidaog nga 1st Runner Up sa 2011 reality TV show nga “Protégé." Si Ruru ang usa sa Philippines’ highest paid actors karon ug long-time boyfriend sa aktres nga si Bianca Umali.
JENNICA GARCIA: Siya ang unica hija sa aktres nga si Jean Garcia. Mga 22 anyos pa lang niini si Jennica nga nag-promote sa Sugbo niadtong 2012 kauban ang cast sa GMA teleserye.
Wala pay anak niini si Jennica ug morena beauty pa kon itandi karon sa iyang mga teleserye sa ABS-CBN nga puti na kaayo ug ni-sexy sukad nagbuwag sa iyang bana.
JOSHUA GARCIA: Bag-o pa lang nigawas si Joshua sa “Pinoy Big Brother: All In” dihang ako ning nakauban sa Lighthouse Restaurant sa imbitasyon ni Ms. Rose Gaisano niadtong Pebrero 2015.
Bisan kon wala siya makasulod sa Big 4 sa PBB apan, way duda, siya ang labing sikat karon sa ilang batch. Si Joshua ang usa sa mga bida sa “Meet, Greet & Bye,” ang highest grossing movie sa 2025.
KIM CHIU: Ang litrato kuha atol sa promo tour ni Kim sa Sugbo niadtong Abril 2007 diin usa ko sa mga nitambong sa iyang presscon. Kini usa ka tuig human sa iyang kadaugan sa PBB Teen: Edition 1.
Ang Chinita Princess dili lang sikat nga aktres karon kundi TV host, dancer, ug negosyante. Niadto lang Sabado, gibuksan ni Kim ang iyang bag-ong tindahan nga `House of Little Bunny’ sa SM City Cebu.