Ciar: Unsay inyong mahinumdoman sa Cebu Coliseum?

Wala lang hibaw-i, 63-anyos na diay ang Cebu Coliseum nga gihatagan karon og bag-ong kinabuhi. Puyra buyag apan ubay-ubay sab ko og kasinatian sa maong iconic nga coliseum nga tugoti akong lakbitan sa mosunod nga artikulo.
AIR SUPPLY
Usa sa mga dili nako malimtan dihang naapil ko sa production sa 1991 concert sa “Air Supply” sa Cebu Coliseum diin akong nakauban ang mga producer niini nga silang Direk Chito Roño ug aktres nga si Vivian Velez. Mao ni kasikatan sa mga kantang “All Out Of Love” ug “Keeping The Love Alive” sa Air Supply nga tipik sa ilang “The Earth Is...World Concert Tour.”/ PHOTO: AIR SUPPLY FB
“KA FREDDIE”
Una nakong nahimamat si Freddie Aguilar sa Cebu Coliseum niadtong mga 1998 atol sa iyang concert. Nahimamat sab nako ang iyang batan-ong girlfriend nga makita sa hulagway. Apan wala sab sila magdugay niini. Si Ka Freddie nipanaw sa edad nga 72 niadtong Mayo 27, 2025. PHOTO: TROYCIAR
CHUBI UG ANNE
Ang sikat nga loveteam niadtong `90s mao silang Chubi del Rosario ug Anne Curtis sa TGIS. Niadtong 1997 nag-mini concert ang “Chubi-Anne” sa Cebu Coliseum diin ako silang nakauban courtesy sa mommy ni Chubi nga akong first cousin. Ang lola ni Chubi ug akong mama maoy magsuon nga mga taga Tarlac ang kagikan./ PHOTO: ANNE CURTIS FB
“CEBU POP”
Ang Cebu Coliseum mao ang orihinal nga venue sa Cebu Popular Music Festival gikan 1981 hangtod 1990s. Ako na lang sab iapil nga dinhi ko unang nidaog isip composer-interpreter sa kantang “Pasalamat” niadtong 1988. Makita sa hulagway si anhing Msgr. Rudy Villanueva, ang kanhi executive director sa Cebu Pop nga mihatag nako sa tropeyo. PHOTO: SUNSTAR
VST AND CO.
Ang Cebu Coliseum ang entertainment capital kaniadto sa Sugbo dili lang sa sports kundi sa mga musical show. Dinhi unang nag-concert ang iconic band nga “America” (1992) ug ang Boyzone (1998). Dinhi sab unang nag-concert ang VST and Co. (1978) dihang nisikat ang ilang kantang “Awitin Mo at Isasayaw Ko.” PHOTO: VST AND CO. FB
“JAMPACKED”
Ingon niini ang sulod sa karaang Cebu Coliseum basta mapuno na sa mga tumatan-aw. Makahibalo ko unsay kalingawan kay walking distance ra ni sa among gipuy-an niadtong 1970s. Nahawa lang mi human apil sa naugdaw sa dakong sunog ang among balay sa Sanciangko nga hapit sab nilamoy sa Cebu Coliseum niadtong Oktubre 1981. PHOTO: ALCHETRON.COM