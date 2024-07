Ciar: ‘Viral Teacher sa Cebu’ nagpataas og ilong, migwapa

Nakahinumdom pa ba mo ni Dan Vibes?

Siya ang “Viral Singing Teacher ng Cebu” ug “Piyok Queen” nga na-feature sa mga TV show lakip na sa GMA drama anthology “Magpakailanman” niadtong tuig 2022 tungod sa mga kataw-anan niyang music tutorials.

Sa miaging semana, subli siyang gikagubtan sa social media tungod sa iyang transformation human kini mipaubos sa Rhinoplasty.

Kumusta na kaha si Ma’am? Nia ang tipik sa atong pakighinabi niya sa Facebook Messenger. Danieca Goc-ong-Oñez, Ssssuper Ka!

Unsay nag-aghat nimong magpataas og ilong?

Before man gud, na bully ko, kay pislat daw ko’g ilong. Tapos dili kaayo ko confident sa akong side profile. Mao nga nakaingon ko nga kon kaluy-an ug mahatagan og chance, akong i-grab. Lumalabay ra baya ta sa kalibutan. Maayo na lang ba makasuway ta nga motaas atong ilong.

Unsay initial reaction sa imong family?

Haha... akong parents nahadlok, basin daw og mapangit ko. Pero akong husband supportive ra sa akong desisyon.

Pila ang magasto sa

Rhinoplasty?

P120k sa surgery, P25k sa sedation ug P6,500 sa tambal. Bali mga P150k pero optional ra ang sedation o kanang anaesthesia ba nga matulog ra ka.

Did you spend your own money?

Ex-deal. Haha... dako kaayo uyy! Shout out to Doc Jule ug sa One Nadela Cebu nga maoy nag-perform sa operation.

Unsay mga preparation nimo before sa operation?

Akong gibuhat kay gi-empty nako akong brain cells. Charr! Pero naguol ko kay puwerte ka ubos sa akong BP. But thank God, successful siya.

Unsay imong reaksyon nga mora na daw kag si Ellen Adarna?

Haha... Siyempre nalipay, kaguwapa ana. Pero ang akong bet nga ilong kang Kathryn Bernardo kay idol kaayo na nako. Nagkatawa bitaw ko sa mga comment nga dili daw ko malangit kay nagpausab ko’g ilong. Pero wala man nako giusab kaayo, gi-enhance lang gamay ba aron mobarog.

Duna ba na’y expiration?

Permanent na siya basta dili lang i-reject sa akong lawas. Wala ra pud maintenance nga imnon, kana rang 7 days after operation.

Gawas sa ilong, duna ka pa’y laing gustong ipausab?

Ako-a nalang sigurong batasan, char! Wala na uy pero morag ganahan ko magpakilay kay diha jud ko di kamao. Haha...

Unsay challenges now as a mom, wife, and influencer?

Compare sa una nga baby pa akong anak mas dali ko ka-content kay di pa man magsamok-samok. Karon si Baby Dhannen is 2 years old. Gusto nang moapil. Ang challenge kanang maghuna-huna ka unsay buhatong content nga mo patok. Pila kabuok akong gusto’ng anak, tingali 2 or 3 lang kay CS ra ba ta.

Nag-school na ba si Baby Dhannen?

Wala pa. Ako ray bahala og align sa iyang esophagus. Lipay ra pud ko kay naa koy dakong time sa akong pamilya. Wala pa man ko nibalik og teach. I got married last year, June 15.

Unsay mga booking nimo karon?

Akong bookings sa November and December pa. Wala lang sa ko nidawat og hosting job sa pagkakaron kay ako sa i-align ni akong ilong. Sa endorsement kay mokalit ra og contact then naa pud koy existing contracts sa ubang brands.

Unsay imong gi-pray for yourself and family?

Matuman na unta ang among mga gipangandoy nga makabalay na puhon ug maka-negosyo. Maningkamot lang gyud aron mahatagan og maayong future ang among anak.