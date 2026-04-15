Ciar: Wala kahuman sa kolehiyo apan mga bilyonaryo

Nasayod ka ba nga daghan sa mga celebrity ang wala katiwas sa ilang pag-eskuwela? Apan dili lang milyonaryo, mga bilyonaryo pa! Dili diploma, kondi diskarte, kugi, ug positibong disposisyon ang puhonan. Laban lang!
BILL GATES, US$104-B
Si Bill Gates usa ka college dropout sa Harvard University isip pre-law student. Apan gihatagan sa Harvard og honorary doctorate isip co-founder sa Microsoft. Si Gates ang kinabataan nga bilyonaryo sa Forbes niadtong 1987 sa edad nga 31 ug unang centibillionaire niadtong 1999 dihang nilapas ang iyang net worth sa US$100 billion.
MARK ZUCKERBERG, US$227-B
Si Zuckerberg second year college dihang nibiya ni sa Harvard niadtong 2004. Kauban ang iyang mga college roommate naghimo sila og social media platform: ang Facebook (naila karon nga Meta Platform). Si Zuckerberg ang giila karong 2026 sa Forbes nga ikalima sa labing adunahan sa kalibotan.
OPRAH WINFREY, US$3.2-B
Human nigradwar sa high school, si Oprah gihatagan og full scholarship sa HBCU Tennessee State University isip premyo sa nadaog niyang public speaking competition, sanglit gikan sa kabos nga pamilya. Apan wala ni katiwas sa iyang Speech Communications and Performing Arts tungod kay nagbaha ang iyang broadcasting gigs.
JAY-Z, US$2.8-B
Si Jay-Z 11 anyos lang dihang gibiyaan sila sa iyang amahan. Human sa graduation sa high school, si Jay-Z wala na moeskwela ug gipadayon ang hilig sa musika. Usa siya sa best-selling music artists nga may 140 million records sold ug 25 Grammy Awards. Siya ang bana sa pop icon nga si Beyonce ug unang hiphop billionaire niadtong 2019.
TAYLOR SWIFT, US$2-B
Ang American pop superstar wala katungtong og kolehiyo apan gihatagan og honorary doctorate sa New York University human sa iyang commencement speech. “I never got to have the normal college experience, per se,” sey pa ni Taylor sa iyang speech. “I went to public high school until tenth grade and finished my education doing homeschool work on the floors of airport terminals.”
RALPH LAUREN, US$11.9-B
Siya ang fashion tycoon ug founder sa Ralph Lauren kinsa nabantog sa mga luxury brand nga may susamang pangalan. Si Lauren gikan sab sa kabos nga pamilya ug wala kahuman sa kolehiyo kay nisulod ni sa US Army. Apan human sa Army, nakatrabaho ni sa usa ka “tie manufacturer,” ang A. Rivetz & Co diin nagsugod ang iyang career.
TED TURNER, $2.8-B
Base sa Brittanica, wala kagradwar si Ted Turner kay gi-expel sa eskwelahan human nasakpan nga may babaye sa iyang dorm. Apan karon, mas siya pa ang nagmalampuson isip TV producer, pilantropo, ug founder sa Cable News Network (CNN), Cartoon Network, Turner Network Television (TNT) ug ubang major TV channels. / Net worth, photos gikan sa Forbes.com