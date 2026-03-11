Ciar: Women's Month: Ang kababayen-an sa natad sa kalingawan

Sila ang larawan ug simbolo sa kalampusan. Ato silang pasidunggan dili tungod kay buwan karon sa kababayen-an, apan dayag ang atong pagtahod sa ilang kusog ug katakos isip katimbang sa kalalakin-an.
MARIA CARPENA
Sa kasaysayan sa Philippine music, si Maria Carpena ang unang recording artist ug
“Nightingale of Zarzuela.” Ang kantang “Ang Maya”
ang iyang first solo nga gi-record niadtong 1908 sa Manila Hotel. Photo: Wikipedia
ATANG DELA RAMA
Si Atang dela Rama ang unang aktres sa Pelikulang Pilipino sa silent movie nga “Dalagang Bukid” niadtong 1919. Samtang si Carmen Rosales ang unang “real movie star” isip original Queen of Philippine movies niadtong 1930s. Photo: Nat’l Today
PILITA CORRALES
Si Asia’s Queen of Songs Pilita Corrales ang unang Filipino nga nidaog sa international singing competition atol sa 1st Tokyo Music Festival niadtong 1972, diin lakip sa iyang gipukan si Olivia Newton-John isip Best Performer of the Festival. Photo: Facebook
NORA AUNOR
Si Nora Aunor ang unang Filipino nga nidaog og international acting award sa usa ka major film festival sa Cairo, Egypt niadtong 1995 sa pelikulang "The Flor Contemplacion Story" nga mao say nidaog nga Best Picture. Photo: CCP and NCCA
REGINE VELASQUEZ
Kon sa total career sales, si Regine Velasquez ang giila sa PARI (Philippine Association of the Record Industry) nga best-selling Filipino artist of all time nga may halin nga 7 million albums sa Pilipinas ug 1.5 million albums sa Asya. Photo: Viva
HEDY LAMARR
Nasayod ka ba nga ang Hollywood actress nga si Hedy Lamarr ang giila nga “Mother of Wi-Fi” sa National Inventors Hall of Fame? Kini tungod sa iyang imbensyon nga “radio guidance system” niadtong 1941 nga nahimong groundwork sa modern-day Wi-Fi ug wireless communications. Photo: Pinterest
NENE TAMAYO
Niadtong Disyembre 10, 2005, si Nene Tamayo o Kumander Nene ang gideklarar nga labing unang Big Winner sa Pinoy Big Brother Season 1 kinsa gidayeg sa iyang kalig-on ug isip maayo nga lider sa Bahay ni Kuya. / Photo: ABS-CBN
PILAR PADILLA
Si Pilar Padilla ang oldest living Filipino actor sa 2026. Si Pilar, 99, natawo September 20, 1926. Iyang igsuon ang papa ni Robin Padilla ug lolo ni ZsaZsa Padilla. Pipila sa iyang pelikula ang “Bakya Mo Neneng” (1947) ug “Ang Lumang Simbahan” (1949). Photo: Memories of Old Manila & Beyond FB