Ciar: Yearender: Mga nag-viral sa showbiz 2025
Nia ang pangbuwena mano sa pagsugat sa Bag-ong Tuig, ang pagbalik-lantaw sa pipila sa mga nakatay-og sa showbiz sa Tuig 2025. Happy New Year!
MGA MIPANAW
Abril 12 — Nagsubo ang music industry sa pagpanaw sa mga OPM icon nga silang Pilita Corrales (Abril 12), Nora Aunor (Abril 16), Hajji Alejandro (Abril 22), Freddie Aguilar (Mayo 27), Budoy Marabiles (Dec. 4) ug April Boys’ Jimmy Regino (Dec. 26).
IVANA ALAWI
Mayo 29 — Nag-viral si Ivana Alawi human siya na-link sa pulitikong si Albee Benitez. Ang estranged wife ni Albee nipasangil sab nga may mga anak si Albee nilang Daisy Reyes ug Andrea del Rosario. Apan parehong gi-deny ni Albee ug Ivana ang alegasyon.
COLDPLAY
Hulyo 16 — Nagdilaab ang mga komento sa “kiss cam” sa duha ka mga dagkong opisyal sa tech company nga nabuking ang relasyon atol sa concert sa Coldplay. Kay dako man diay’ng minyo ang lalaki nga nagbutang nila sa dakong eskandalo.
AIDA PATANA
Hulyo 29 — Ang kalit nga pagpanaw sa kontrobersiyal nga Cebuana talent manager, beauty queen ug negosyanteng si Aida Patana sa edad nga 51 tungod sa heart attack samtang tua sa Manila.
ARJO ATAYDE
Septiyembre 8 — Usa sa mga gipanganlan sa magtiayong Discaya si Kongregista Arjo Atayde nga nakadawat og kickback sa flood control projects. Apan bisan kon gi-deny ni sa aktor, padayon siyang gi-bash lakip na ang iyang pamilya.
JESSICA SANCHEZ
Septiyembre 24 — Gideklarar nga grand champion sa America’s Got Talent Season 20 ang Pinay-American singer nga si Jessica Sanchez kinsa siyam ka buwan nang mabdos niadtong higayona.
EMMAN ATIENZA
Oktubre 22 — Nakalitan ang showbiz sa pagkamatay sa kinamanghurang anak ni TV host Kim Atienza. Si Emman Atienza nga tig-share sa Tiktok bahin sa iyang “mental health journey” naghikog sa edad nga 19 sa Los Angeles, California.
SLATER YOUNG
Nobiyembre 3 — Nakontrobersiyal si ex-Pinoy Big Brother winner Slater Young, ang developer sa Monterrazas Condo nga maoy gibasol sa nasinating grabeng baha sa Barangay Guadalupe atol sa Bagyong Tino, nga nikalas og daghang kinabuhi.
KIM CHIU
Disyembre 2 — Nisang-at og kasong qualified theft si Kim Chiu batok sa iyang igsuon nga si Lakam. Gumikan sa nawala nga dakong kantidad sa business asset ni Kim nga giingong mokabat sa P300 million nga gituohan nga napildi sa sugal.
TV5 VS ABSCBN
Disyembre 5 — Gipakuratan ni TV5 owner Manny V. Pangilinan ang showbiz dihang ni-withdraw ni sa ilang partnership agreement sa ABS-CBN, nga matod niya, langayan kaayo mobayad og utang nga mokabat dul-an sa P1 billion.
VILMA SANTOS
Disyembre 23 — Daghang niulbo ang kaspa sa gisulti ni Vilma Santos nga “kaya n’yo kami tinitira dahil nasa taas kami…” Apan depensa sa iyang kampo nga edited ang viral video sa aktres. Daghan ang nanawagan nga dili na ni sila dapat iboto.
BREAK-UPS
Ang 2025 mao sab ang tuig sa break-ups. Kini naglakip nilang Jake Cuenca ug Chie Filomeno, Elise Joson ug McCoy de Leon, Gerald Anderson ug Julia Barretto, Kyline Alcantara ug Kobe Paras, ug Ellen Adarna ug Derek Ramsay.