Ciar: Yukbo-Pasalamat sa mga bayani sa 'Bayong Tino'

JAYBOY MAGDADARO--Nagbaha ang nadawat nga grasya karon sa 15-anyos nga si Jayboy tungod sa iyang pagluwas sa 50 ka mga tawo gikan sa higanteng baha sa Villa Lara, Jubay, Liloan. Lakip nini ang full scholarship. Bisan si PBA star Junemar Fajardo nisaad nga mohatag og pahalipay.
JOSHUA SALA--Girisgo ni Joshua, 24, ang kaugalingong kinabuhi aron maluwas ang 12 ka mga kinabuhi lakip na ang walo ka buwan nga bata nga iyang gikarga samtang gilangoy ang bagang lapok nga baha sa usa ka subdivision sa Liloan.
LEONCIO “ICOY” MAGPUYO--Gisakripisyo ni Icoy ang iyang kinabuhi maluwas lang ang 15 ka mga molupyo sa Pit-os, Talamban atol sa pagpanghasi ni Bagyong Tino niadtong Nobiyembre 4, 2025. Iyang gisungasong ang grabeng baha aron mahatagan og hagdanan ang ilang mga silingan aron makasaka sa atop. Apan subo nga siya na hinuon ang nakalas.
J.R. QUINAHAN--Daghan sab ang nidayeg ni PBA player nga si J.R. Quinahan kay wa gyud ni magmakuli nga tabangan ang ilang mga silingan nga na-trap sa usa ka subdivision sa Mandaue. Usa sa iyang mga naluwas ang iyaan ni Boy Cabahug. “Sa laki kong ito, sayang naman kung hindi ko gagamitin para tumulong,” ni J.R. sa iyang FB post.
COLB, MODELS--Nanghatag sab ang Cebu’s Original Lechon Belly (COLB) kauban ang tag-iya nga si Gladys Gochan ug staff ug pipila sa mga modelo ni fashion designer Dexter Alazas. Lakip sa ilang gihatagan og food packs, bottled water, ug used clothings ang Jubay Integrated School ug CTU.
KZ UG TJ MONTERDE--Gidonar sa magtiayong KZ ug TJ Monterde ang P1 million cash sa Cebu Typhoon victims pinaagi sa Angat Buhay program ni kanhi Bise Presidente Leni Robredo.
BINI AIAH--Si Bini Aiah ug Colet ang lakip sa nagpahigayon og donation drive sa Villa del Rio sa Bacayan, Cebu city. Gibisita sab nila ang Poblacion, Talisay City diin sila nanghatag og relief goods. / MGA LITRATO GIKAN SA FB, IG