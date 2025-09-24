CIDG 7 andam nga mosusi sa flood control projects sa Central Visayas

Andam ang Criminal Investigation and Detection Group-CIDG 7 nga mosugod sa ilang imbestigasyon kon makadawat na sila og kamanduan gikan sa ilang ulohang buhatan labot sa flood control projects nga gihimo sa Central Visayas.
Kini human nga si Baguio City Mayor Benjamin Magalong nibutyag atol sa interview sa media didto sa kaulohan nga makig-alayon ang Independent Commission for Infrastructure (ICI) sa mga investigating agency sama sa National Bureau of Investigation ug CIDG alang sa pagsusi sa mga kadudahang proyekto sa gobiyerno nga flood control.
Si Magalong usa sa mga miyembro sa ICI nga gitahasan ni President Ferdinand Marcos Jr. nga mosusi sa lapad nga kurapsiyon sa flood control projects.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jerick Filosofo, ang information officer sa CIDG 7, nga sa pagkakaron wala pa sila makadawat og kamanduan gikan sa ilang labaw.
Kon duna nay mando, matod ni Filosofo nga moumol dayon sila og team nga motutok sa pagsusi sa mga flood control project sa Central Visayas.
Nipasalig ang police official nga dunay kapasidad ang CIDG sa pag-imbestigador sanglit mao man kini ang ilang trabaho ug makig-alayon unya sila sa National Bureau of Investigation 7 aron dili magsapaw-sapaw ang ilang trabaho.
Kahinumdoman nga usa ang Sugbo sa dunay labing daghang flood control project nga ginganlan sa pangulo sa miaging mga buwan human sa State of the Nation Address (Sona) niini. / AYB