CIDG andam nang mopasaka og kaso sa pagkalumos sa mga basketbolista sa Ateneo

Andam na ang Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) nga mopasaka og mga reklamo kalabot sa kamatayon sa mga basketbolista sa Ateneo Blue Eagles nga silang Rene Baterbonia ug Divine Adili atol sa usa ka team building activity sa Dipaculao, Aurora, matod ni Interior and Local Government Secretary Jonvic Remulla niadtong Miyerkules, Hunyo 24, 2026.
Sa usa ka pakighinabi sa mga tigbalita sa Camp Crame, si Remulla nagkanayon nga hapit na mahuman ang imbestigasyon sa CIDG sa maong insidente, ug gipanglantawan ang pagpasaka og mga kasong kriminal karong Biyernes, Hunyo 26.
“Halos tapos na ang imbestigasyon namin. Medyo conclusive na. Sa Biyernes isasubmit na namin sa DOJ (Department of Justice) for filing ng kaso. Hintayin niyo na lang sa Biyernes ang aming huling pagsusuri at maipapaliwanag namin sa inyo kung ano ang nakita namin sa imbestigasyon na ito,” matod niya.
“This investigation has been going on for the last two weeks. We interviewed almost a hundred people. Siguro 1,200 na pahina ng testimonya galing sa mga nandudoon at halos kumpleto na kami. Conclusive na at very confident sa case buildup na ang CIDG at makikita niyo,” dugang pa niya.
Giinterbyu sa CIDG ang mga kasamtangan ug kanhing magduduwa sa Ateneo, mga coach, ug training staff nga misalmot o nalambigit sa gihulagway sa mga imbestigador nga usa ka “boot camp” diin nahitabo ang trahedya niadtong Hunyo 8.
Si Remulla nagkanayon nga si Ateneo de Manila University President Fr. Roberto “Bobby” Yap ug Vice President for Administration Fr. Nemesio Que, uban sa business tycoon nga si Manny Pangilinan, ang chairman ug trustee sa MVP Sports Foundation, gilauman usab nga moatubang sa CIDG alang sa interbyu sa dili pa isumite ang report ngadto sa DOJ.
Una nang gipahayag ni CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II nga ang kamatayon sa duha ka bag-ong magduduwa sa Ateneo Blue Eagles dili aksidente, ug ang ilang imbestigasyon nagtudlo ngadto sa posibleng mga kaso sa homicide o hazing.
Iyang gipasiugda nga ang mga nagpasiugda sa maong kalihukan nasayod kaayo sa kahimtang sa dagat sa maong dapit, nga dili haom hilabi na sa mga dili makamaong molangoy.
Gidugang usab ni Morico nga ang training gihimo sa dapit nga tago gikan sa panan-aw sa publiko, sa dihang pwede ra unta kini himuon sa atubangan sa hotel diin nagpuyo ang mga atleta.
Matod niya nga ang pagplano sa programa ug ang pagpundo sa Ateneo Blue Eagles gidumala sa MVP Sports Foundation, butang nga hugot nga gihamak sa maong pundasyon, nga nag-ingon nga ang ilang papel limitado lang sa pinansyal nga suporta.
Niadtong Hunyo 23, ang CIDG, uban sa Forensic Group (FG), Aurora Police Provincial Office, Police Regional Office 3, ug Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO), niadto sa dapit aron magpahigayon og Crime Scene Reconstruction (pag-reconstruct sa dapit sa krimen) kalabot sa insidente sa pagkalumos.
Ang nag-unang tumong sa rekonstruksyon mao ang pagtino sa saktong kahimtang sa dagat sa panahon sa insidente, pagkuwenta sa gilay-on tali sa balas ug sa linya sa tubig aron masusi ang kahimtang sa taub, pagtino kon asa dapit ang mga biktima ug diin sila ulahing nakit-an pinaagi sa pag-cross-reference sa CCTV footage ug sa mga testimonya sa mga magduduwa, coach, ug mga saksi, ug pagsukod kon unsa ka layo ang naabtan sa mga biktima ug ang saktong gilawmon sa tubig nianang puntoha.
Ang team sa mga imbestigador naggamit og Sonar (Sound Navigation and Ranging) aron makuhaan og mapa ang ilawom sa dagat ug ang gilawmon niini, ug 3D scanner aron makakuha og saktong spatial data sa baybayon ug sa dapit nga nahitabuan.
Dugang pa niini, nagpahigayon usab ang mga imbestigador og makuti nga safety audit aron pamatud-an ang presensya sa mga warning signage (pasidaan) ug ang gikinahanglan nga emergency safety measures dapit sa baybayon. /TPM / SunStar Philippines