CIDG: Asoy sa paglumos sa 2 ka atleta wa magkadimao

Nakakita og mga managlahi nga asoy ang Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) sa mga pamahayag sa mga magduduwa ug coaching staff sa Ateneo de Manila University men’s basketball team kalabot sa nahitabo sa usa ka team-building activity didto sa Probinsya sa Aurora niadtong Hunyo 8,
Ang kalihukan nikalas sa kinabuhi sa duha ka student-athletes.
Suma ni Interior Secretary Jonvic Remulla niadtong Biyernes, ang kanhi Ateneo men’s basketball head coach nga si Tab Baldwin, ang sakop sa coaching staff nga si Dean Castaño, ug ang athletics director nga si Em Fernandez niatubang sa CIDG didto sa Camp Crame sa Quezon City niadtong Biyernes sa buntag isip kabahin sa nagpadayong imbestigasyon.
“They gave their knowledge of the events. There are some inconsistencies between what the players and what the coaches said, pero hindi pa kami tapos,” matod ni Remulla sa mga tigbalita sa usa ka interview gawas sa headquarters sa CIDG.
“Iba ‘yung vantage point. ‘Yung mga players, nasa dagat. ‘Yung coaches, nasa pampang. Kinukuha lang namin ‘yung full details tapos gagawa kami ng conclusive report ,” dugang niya.
Giingon ni Remulla nga gi-subpoena sa CIDG ang presidente sa Ateneo de Manila University nga si Fr. Roberto Yap, SJ, alang sa pagpadayon sa fact-finding probe sa Huwebes sa sunod semana.
Matod usab niya nga ang team manager sa Ateneo men’s basketball nga si Epok Quimpo wala pa personal nga niatubang sa CIDG, apan wala niya giklaro kon pangayuon ba nga patambongon kini sa laing petsa.
Wala’y pamahayag nga giluwatan si Baldwin o ang iyang kampo ngadto sa media.
Gidid-an usab ang mga magbabalaod ug reporter sa pagduol sa headquarters sa CIDG.
Giimbestigar sa CIDG ang kamatayon nila ni Rene Baterbonia, 18, ug Divine Adili, 21.
Matod ni Philippine National Police (PNP) chief Gen. Jose Melencio Nartatez Jr., ang lapad nga imbestigasyon sa CIDG sa maong insidente dako og bililhon aron mamugna ang mga safety standard ug mapugngan ang susama nga mga trahedya sa umaabot.
“We owe it to the grieving families of Rene Baterbonia and Divine Adili to complete a full and impartial investigation before drawing any conclusion,” ingon niya.
“Rushing the process may overlook critical facts that determine whether this was an accident, negligence, or a possible violation of the law,” dugang ni Nartatez.
Gitan-aw sa mga imbestigador ang posibleng mga kalapasan sa Anti-Hazing Act kalabot sa kamatayon nila ni Baterbonia ug Adili. / PNA