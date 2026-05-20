CIDG mirekomendar og kaso batok ni Aplasca, 2 ka kauban

Mirekomendar ang Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) sa pagpasaka og mga kaso batok sa gisuspindeng hepe sa Senate Office of Sergeant-at-Arms (OSAA) nga si retired General Mao Aplasca kalabot sa nahitabong pagpamusil sa Senado niadtong gabii sa Mayo 13.
Sa usa ka press conference, gipahayag ni CIDG Director Major General Alexander Morico nga nilapas si Aplasca ug ang laing duha ka personnel sa OSAA sa Rules of Engagement ug sa mga probisyon sa Republic Act (RA) 11917, o ang Private Security Services Industry Act.
Gitugyan na sa CIDG ang mga nakaplagan sa ilang imbestigasyon ngadto sa Department of Justice (DOJ) alang sa dugang pagsusi ug pagpamatuod.
Sa usa ka press conference sa Malacañang niadtong Martes, Mayo 19, 2026, gipamatud-an ni Interior and Local Government Secretary Jonvic Remulla ug Philippine National Police (PNP) Chief General Jose Melencio Nartatez Jr.—mikompirmar sa imbestigasyon sa CIDG—nga si Aplasca, bisan wala hagita, mao ang unang nagpabuto sa nahitabong insidente sa Senado taliwala sa tensyon sa nag-ung-ong nga pag-aresto ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa niadtong Mayo 13.
Matod ni Nartatez, base sa imbestigasyon, usa ka ahente sa NBI—nga usa sa mga gideploy sa mga building sa GSIS sumala sa hangyo sa mga kadagkoan sa maong ahensya—ang nagpabuto usab sa iyang armas samtang niatras gikan sa dapit isip “cover fire” tungod kay gipusil na man siya sa OSAA.
Giingon ni Morico nga mapugngan unta ang maong insidente kon aduna lay klarong komunikasyon ang OSAA ug ang GSIS.
Sa wala pa ang pagpamusil, usa ka tingog sa nag-drill ang nadungog diha sa bungbong nga nagbahin sa hawanan sa Senado ug GSIS, nga naghatod og kalisang sa mga anaa sa sulod sa building sa Senado, lakip na sa mga senador ug mga sakop sa media. /TPM/SunStar Philippines