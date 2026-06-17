CIDG: Pagkalumos sa 2 ka basketbolista sa Ateneo Blue Eagles ‘dili aksidente’

Dili aksidente ang kamatayon sa mga student-athlete nga silang Rene Baterbonia ug Divine Adili sa basketball team sa Ateneo Blue Eagles gumikan sa pagkalumos samtang nagpahigayon og team-building activity sa Aurora province.
Sa usa ka press conference niadtong Miyerkules, Hunyo 17, 2026, si Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) Director Major General Robert Alexander Morico II niingon nga upat gyud ka magduduwa sa Ateneo basketball team ang nalumos sa ilang team building sa Dipaculao, Aurora niadtong Hunyo 8, apan duha kanila ang naluwas.
“Some of them experienced na makainom ng [sea] water, including a foreigner. Tama lang na sabihin that the sea was very dangerous and the weather condition during the time is not suitable para sa mga non-swimmers,” matod pa niya.
Sukad niadtong Lunes, Hunyo 15, gipang-interbyu na sa CIDG ang coaching staff sa Ateneo basketball team, mga magduduwa, ug mga kanhi miyembro niini aron makuha ang tibuok hulagway sa unsay nahitabo sa wala pa ug pagkahuman sa makapasubo nga insidente nga mikalas sa kinabuhi sa duha ka bag-ong magduduwa.
Matod ni Morico, sa buntag sa Hunyo 8, ang mga magduduwa nisalmot sa calisthenics ug uban pang mga dula sa baybayon atubangan sa hotel diin sila nag-istar.
Human mipahuway, mga alas 2:30 sa hapon, ang mga players gidala sa unahan nga may gilay-ong 700 ka metros gikan sa resort alang sa usa ka water activity.
“They are 700 meters away na. They were aware that the current was strong prior to leaving for Aurora. They were informed the big tide doon sa area… They say they were walking (in the water) and stationary jog, to make their feet more stronger while in the water,” saysay ni Morico.
Gibarugan sa direktor sa CIDG nga ang direksyon sa ilang imbestigasyon nagpadayon sa pagpunting ngadto sa kasong homicide o kaha hazing.
Si Morico miingon nga ang CIDG mag-isyu og ikaduhang subpoena ngadto kang coach Tab Baldwin ug uban pang coaching staff isip kabahin sa ilang imbestigasyon. / TPM / SunStar Philippines