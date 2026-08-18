Cincinatti Open Eala pakyas pagsulod sa Q Finals

Nanamilit sa Round of 32 si Filipina tennis ace Alex Eala human siya gipukan ni American Amanda Anisimova sa makutas nga kombati nga niabot og tulo ka sets kagahapon sa buntag, Martes, Agusto 18, 2026 (PH time), sa Women’s Tennis Asssociation (WTA) 1000 Cincinatti Open sa Ohio, USA.
Si Eala kinsa kasamtangang world ranked No. 20, mao unta ang nidaog sa 1st set apan nilubad ang duwa niini ug gisagunsonan siya’g pilde sa world ranked No. 10 niyang kontra sa nagsunod duha ka sets, 6-4, 6-2.
Sa 2nd set, nakaposte sab unta og 2-1 nga labaw si Eala apan ning puntoha, tataw nga nilubad na’g sugod ang iyang duwa.
Nigukod si Anisimova hangtod nga nailog niya ang labaw, 4-3, ug wala na siya nilingi ug hingpit niyang nakuha ang kadaugan ning maong set.
Sa deciding 3rd set, nakaposte unta og 2-0 nga labaw si Eala apan human niini, nisagunson og unom ka daog si Anisimova aron pag-angkon og puwesto sa quarter-finals.
Ning sangkaa, pito ka double-fault ang nahimo ni Eala kinsa nisagubang sa katapusan niyang torneyo sa dili pa siya mohamag sa prestihiyusong US Open nga sugdan karong Agusto 24 sa New York. / ESL