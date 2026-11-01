CIRCA motabang paghipos sa recyclables sa mga sementeryo atol sa Kalag-kalag

Dili lang paghinlo sa mga lubnganan ug paghalad og kandila ug buwak ang gidasig sa EcoWaste Coalition sa mga molupyo atol sa pagsaulog sa Kalag-kalag kondili ang hustong paghipos usab sa basura.
Gipasabot sa grupo ang pagbutang og segregated waste bins sa mga sementeryo sa Cebu aron mabuwag ang mga recyclable materials ug malikayan ang pagkatag sa basura panahon sa pagduaw sa mga minahal nga namatay.
Matod ni Angelique Legaspi, project coordinator sa Philippines Global Program sa EcoWaste Coalition, nakakuha sila og pasalig gikan sa mga administrador sa mga sementeryo nga magbutang og mga basurahang adunay segregation system.
Ang mga recyclable nga materyales nga makolekta gikan niini tabangan sa pagkuha ug pag-recover sa Cebu Inayawan Resource Collectors Association (CIRCA).
Kabahin kini sa kampanya sa EcoWaste Coalition alang sa zero-waste Undas nga gipalapdan pinaagi sa community education activities sa Cebu.
Kapin sa 70 ka tawo, lakip ang mga residente, kapulisan ug barangay tanod, ang naabot sa information campaign nga gipahigayon sa Barangay Carreta, sa pakigtambayayong sa Cebu City Environment and Natural Resources Office (CCENRO).
Nanghatag usab ang grupo og Zero Waste Kalag-kalag posters ngadto sa tulo ka sementeryo ug usa ka simbahan sa maong barangay.
Giduaw usab sa grupo ang Pardo Public Cemetery human wala madayon ang giplanong kalihokan kauban ang Inayawan Quasi-Parish tungod sa problema sa eskedyul.
Matod ni Legaspi, nakigsabot usab sila sa mga administrador sa sementeryo bahin sa kampanya ug sa pagpatuman sa hustong pagbuwag sa basura.
Nakatabang usab ang pakigtambayayong sa CACEC sa pagpalapad sa kampanya pinaagi sa pagmantala sa mga poster sa ilang opisyal nga Facebook page.
Nahimong dalan usab kini sa pagpagula sa pastoral appeal ni Cebu Archbishop Alberto Uy nga nagsuporta sa zero-waste Undas.
Gipahinumdoman sa EcoWaste Coalition ang publiko nga mogamit og reusable containers sa pagkaon ug ilimnon, likayan ang single-use plastics, magdala sa ilang basura pauli kon walay hustong basurahan, ug mopili og lokal nga buwak nga walay plastic wrapping.
Gitataw usab niini nga dili magsunog o maglabay sa basura sa mga daplin sa sementeryo ug sa ubang lubnganan.
Ang kampanya gitumong nga mapadayon ang pagtahod sa mga minahal nga namatay nga dili makadaot sa kalikupan. / PR