CIT-U 12-U sulod sab sa finals

Mga duwa karon:
4:00 pm- CEC batok CIT-U (Game 1 12-U Finals)
5:30 pm- UV batok CIT-U (Game 1 15-U Finals)
Gipangkawras sa Cebu Institute of Technology–University (CIT-U) Baby Wildcats ang Sacred Heart School–Ateneo de Cebu Magis Eaglets, 40–38, sa ilang knockout semi-final match sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) 12-Under basketball tournament niadtong Martes, Pebrero 3, 2026, sa Cebu Coliseum.
Si John Kyle Aripal maoy nahimong bayani sa Baby Wildcats dihang namugna niya ang nakapadaog nga undergoal shot gikan sa pasa ni Kendrick Khor sa nahabiling 28.8 segundos.
Aduna pa unta’y taastaas nga oras ang Magis Eaglets nga makapugos og overtime o kaha mailog ang kadaugan hilabi na dihang nakamugna og turnover ang Baby Wildcats sa nahabiling 15 ka mga segundos apan nasipyat sila sa ilang ubay-ubay nga mga itsa.
Gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan, grabe ka kulbahinam ang kombati.
Gipangulohan ni Luis Tuguib ang Baby Wildcats pinaagi sa iyang 10 puntos, nidugang og walo ka puntos si Rowie Lagcao samtang nitunol og unom ka puntos si Aripal.
Ang Magis Eaglets gipangulohan ni Carl Calooy pinaagi sa iyang 13 puntos samtang ninghatag og unom ka puntos matag usa sila si Luka Go ug Kirby Collado.
“Hard work sa depensa ug teamwork sa mga bata mao jud to naka pa daug namo,” matod ni Baby Wildcats head coach Dennis Lee Pacquiao human sa ilang kadaugan.
Sa kadaugan, ning-abante sa finals best-of-three series ang Baby Wildcats diin ilang ikaharong ang defending champion Cebu Eastern College (CEC) Dragons, nga sugdan karong Huwebes, Pebrero 5 dungan sa finals series sab sa 15-Under diin magparang ang CITU ug University of the Visayas (UV) Baby Green Lancers. / JBM, ESL