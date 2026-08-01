CIT-U kampiyon sa Emil's Cup

Gipamatuod sa Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Junior Wildcats ang kalidad sa usa ka defending champion pinaagi sa pagbuntog sa University of Cebu Lapu-lapu/Mandaue (UCLM) Campus, 68-62, sa ilang championship match sa 2026 Emil's Fiesta Cup Pre Season Invitational Huwebes, Hulyo 30, sa Lipata-Linao Sports Complex, lungsod sa Minglanilla.
Ang kadaugan naghatag sa CIT-U sa ilang back-to-back championship. Sa niaging tuig ila usab nga napildi ang University of the Visayas (UV) Baby Lancers sa finals.
Si Geoffe Partosa ang nangulo sa Junior Wildcats pinaagi sa iyang 20 puntos, pito ka rebounds ug lima ka assists, nga maoy nakapahimo kaniya nga Finals Most Valuable Player (MVP) awardee.
Maayo usab nga nakaabag kaniya sila si Jerome Enderez nga adunay 17 puntos ug tulo ka steals, Ivan Geraldez nga may nuebe puntos samtang nakatampo usab sila si Vince Zamora ug Theo Santiago og tag otso puntos matag usa.
Sa bahin sa UCLM, si Kyle Bayog maoy nangulo sa iyang koponan pinaagi sa 17 puntos, pito ka rebounds ug tulo ka assists, samtang si Bradley Coleman misumada og 15 puntos ug si Marky Goc-ong adunay siyam.
Alang kang CIT-U Head coach Axel Rabaya nagsilbi man tuod kini nilang preparasyon alang sa umaabot nga CESAFI Season apan dili kini maoy hingpit nga sukdanan.
Ang Junior Wildcats nga third runners-up sa niaging Cesafi Season, nakaposte sa ilang pinakadakong bintaha ngadto sa 13 puntos, 47-34.
Apan sa kalit lang nakasikit ang Baby Webmasters pinaagi sa sunod-sunod nga tres ni Bayog ug undergoal basket ni Coleman nga mipakunhod sa labaw ngadto sa 50-46. Dinhi nagpadayon ang kulbahinam nga kombati nga giabibahan sa ilang matag hugpong nga mga dumadapig.
Apan mitin-aw ang kadaugan sa CIT-U sa dihang mipabuto og duha ka sunodsunod nga tres si Enderes sa himatyong mga minutos nga maoy yawe aron mapreserbar ang ilang bintaha hangtod sa katapusang busina.
"Mapasalamaton kaayo ko sa CIT-U community sa ilang grabe nga suporta, gikan sa among President ug Vice President sa School, sila Sir Berns ug Sir Jigger, ingon man nila Atty. Janzen ug Ma'am Jean nga walay hunong nga nagpaluyo sa among team.
Ang among pagka-back-to-back champions usa lang ka pahinumdom nga ang tanang paningkamot, disiplina ug sakripisyo sa players ug coaching staff adunay bunga. Apan para namo, dili pa kini maoy igong sukdanan sa CESAFI. Padayon gihapon mi sa pagtrabaho ug pagpalambo sa among dula kay daghan pa kaayo mi angay makat-on. Ang among tumong dili lang ang pagdaog sas championship kon dili ang paghulma usab sa among mga players nga mahimong mas maayong atleta ug mas maayong tawo," matod pa ni Rabaya.
Gibutyag usab sa maong mentor nga ang lineup nga ilang gigamit sa Emil's Fiesta Cup mao ra gihapon ang ilang isalang sa umaabot nga CESAFI aron mas mapalig-on pa ang panaghiusa ug chemistry sa koponan.
Gawas kang Partosa nga maoy nahimong Finals MVP, ang mikompleto sa mythical five sa usa ka semanang kompetisyon mao sila si Llyco Ventura (UV), Jade Bialan (UC Main), Kyle Bayog (UCLM), ug ang panagparis nila ni Vince Zamora ug Ivan Geraldez.
Sa unang duwa, gisakmit sa University of the Visayas (UV) Baby Lancers ang ikatulong puwesto human nila mapilde ang University of Cebu Main Campus Baby Webmasters, 77-66.
Subay niini, mapasalamaton kaayo ang Oberes Family nga gipangulohan nila ni Emil ug Mikey sa tanang teams nga misalmot ug misuporta sa tinuig nga torneyo nga anaa na sa ilang ika-17 nga edisyon ug nahimo nang tipik sa kasaulogan sa kapistahan sa Barangay Linao, lungsod sa Minglanilla.
Ang Emil's Fiesta Cup hugot usab nga giayudahan sa Barangay Linao ubos sa liderato ni Ma. Primitiva "Kap En-en" Castanares, Minglanilla Mayor Lheslen Enad, Congresswoman Rhea Gullas ug RD Pawnshop. / JBM