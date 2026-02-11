CIT-U kampyon sa Cesafi 15-U

Nikulit og kasaysayan ang Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Baby Wildcats dihang giilugan nila og korona ang defending champion University of the Visayas (UV) Baby Green Lancers pinaagi sa 55-39 nga kadaugan sa deciding Game 3 sa Under-15 basketball finals series sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) niadtong Martes, Pebrero 10, 2026, sa Cebu Coliseum.
Sa kasaysayan sa Cesafi, ang Baby Wildcats maoy labing unang rookie team nga nakalangkat dayon og kampyunato.
Si Paul Desquitado, kinsa maoy napiling MVP, maoy nangulo sa Baby Wildcats pinaagi sa iyang 16 puntos.
Sa pagsugod pa lang sa duwa, nianinaw na ang determinasyon sa Baby Wildcats hangtod nga nakaposte sila og 36-18 nga labaw.
Bitbit ang kasingkasing sa kampyon, ang Baby Green Lancers nimugna og 10-0 nga rally aron pahakan og dako ang labaw sa Baby Wildcats, 36-28.
Sa pagpangulo ni Desquitado, nilagsik og balik ang opensa sa Baby Wildcats ug ning higayuna, nideretso na sila paingon sa kalampusan.
Si Mark Tundag nidugang og 10 puntos samtang niamot og siyam ka puntos si Bernard Alsola alang sa Baby Wildcats.
Ang Baby Green Lancers gipangulohan ni Mark Tundag pinaagi sa iyang 12 puntos samtang nitunol og walo ka puntos si Jared Go.
Sa Game 1 sa series, gipangkastigo sa Baby Wildcats ang Baby Green Lancers, 59-45, apan bangis nga ningbawos sa Game 2 ang Baby Green Lancers, 70-44.
Ang kapildihan sa Baby Wildcats sa Game 2 maoy bugtong nilang pilde gikan sa elimination round. / JBM, ESL