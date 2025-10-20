CIT-U nanalipod sa pagbalik sa ilang onsite classes

Nanalipod sa ilang desisyon ang Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) main campus sa Cebu City sa pagbalik na sa ilang onsite nga klase.
Kini tungod kay gideklarar nga luwas ang mga edipisyo ug gikinahanglan ang pagbalik sa normal nga sitwasyon alang sa academic progress sa mga estudyante.
Si Corazon Evangelista-Valencia, ang Vice President for Academic Affairs sa CIT-U, sa usa ka pamahayag nga gipadala sa SunStar Cebu niadtong Lunes, Oktubre 20, 2025, nipasabot sa desisyon nga ipadayon ang in-person nga klase.
Ang mga structural engineer nihatag na og kompirmasyon nga luwas gamiton ang mga edipisyo sa campus.
Ang desisyon maoy tubag sa announcement sa unibersidad nga ipadayon ang on-campus nga klase ug eksaminasyon gikan sa Oktubre 20 hangtod 26.
Ang lakang nakahatag og kabalaka sa mga estudyante ug ginikanan, kinsa nangutana sa pagduso alang sa in-person learning taliwala sa nagpadayon nga mga aftershock, emotional distress, ug nagpabilin nga kahadlok sa kaluwasan human sa sunod-sunod nga kusog nga mga linog nga niigo sa Cebu.
“We recognize that some may be experiencing fear or trauma, and we aim to help them overcome this trauma by encouraging a return to their normal daily routines, matod ni Valencia.
Ang Guidance Office sa eskwelahan andam motabang sa mga estudyante nga nag-atubang sa mental distress human sa katalagman.
Matod ni Valencia, ang mga estudyante nga magkuha og midterm nga eksaminasyon gipaabot nga magpabilin sa campus, samtang ang mga magtutudlo gitahasan nga mohatag og espesyal nga eksaminasyon sa mga tinun-an nga direktang naapektohan sa linog, uban ang pagtugot gikan sa Student Success Office.
Isip kabahin sa ilang mga precautionary measures, magpakita ang unibersidad og video bahin sa pagtubag sa linog sa mga telebisyon sa campus aron pahinumduman ang mga estudyante sa husto nga mga aksyon nga himuon kung makabatyag o makamatikod og pagtay-og.
Ang CIT-U nagpahigayon usab og mga earthquake drills kaduha sa usa ka tuig aron mapataas ang awareness bahin sa saktong mga safety protocols panahon sa pagtay-og.
“While we cannot guarantee that no further earthquakes will occur in the coming days, we hope that everyone will learn to manage such situations so that life can continue despite the fear of possible tremors that may occur in our area,” matod ni Valencia. / DPC