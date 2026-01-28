CIT-U sulod na sa top 2

Nakaseguro na og twice-to-beat nga bintaha sa semi-finals ang Cebu Institute of Technology–University (CIT-U) Baby Wildcats human sa ilang grabeng pagkawras sa San Carlos School of Cebu (SCSC) Baby Warriors, 51-32, niadtong Martes, Enero 27, 2026, sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (CESAFI) 15-Under tournament sa Cebu Coliseum.
“Sigurado na mi sa semifinals ug sa twice-to-beat. Kon dili mi mo-No. 1, naa mi sa No. 2. Magdepende na lang ni sa resulta sa ubang mga duwa,” matod ni Baby Wildcats head coach Floyd Taboada.
Ang Baby Wildcats, nga adunay perpektong 7-0 nga rekord, aduna pa’y usa ka nahabiling duwa sa elimination round diin ilang ikaharong ang University of the Visayas (UV) Baby Green Lancers karong Sabado, Enero 31.
Ang Baby Green Lancers naggunit sab og perpektong 6-0 nga rekord apan makigsangka pa kini sa usa sa gikahadlukang mga puwersa sa torneyo nga mao ang Cebu Eastern College (CEC) Dragons karong Huwebes, Enero 29, sa dili pa kini makigsangksa Baby Wildcats.
Kon modaog ang Baby Green Lancers batok sa Dragons, hayan sama sa Baby Wildcats, makakuha sab sila og twice-to-beat nga bintaha sa semi-finals, nga maoy benepisyo sa Top 2 teams.
Sa laing duwa, gipanglampornas sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) Baby Panthers ang Benedicto College (BC) Baby Cheetahs, 74-33.
Ang Baby Panthers, nga ningsaka sa 4-2 nga rekord, aduna pa’y buhng paglaom nga makasulod sa semis. / JBM, ESL