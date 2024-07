Citations ipatik na sa LTO

Dili na unya makalikay sa pagbayad ang mga motorista o drayber nga maisyuhan og citation tickets gikan sa traffic enforcers sa mga lokal nga kagamhanan.

Kini subay sa pagpatuman sa Department of Transportation (DOTr) sa single ticketing system (STS) diin ang lokal nga giisyo nga citation ticket isumiter na ngadto sa data system sa Land Transportation Office (LTO).

Kini ang gibutyag ni Jonathan “Joy” Tumulak, pangulo sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority (CT-Toda) nga nahinabi sa online news and commentary program sa SunStar Cebu Facebook page nga ‘Beyond The Headlines’ sa Miyerkules, Hulyo 3, 2024.

Matod ni Tumulak, ang STS adunay epekto sa renewal sa lisensya ug pagparehistro sa sakyanan.

Ang mga motorista nga dunay outstanding citations gikan sa bisan asang local government unit (LGU) makita na sa tanang sanga sa LTO sa tibuok nasod.

“Bisan magpa-renew og lisensiya, makita na ang violations, dili ang gisiyo sa LTO, lakip na gikan sa traffic enforcers sa LGUs,” matod ni Tumulak.

Busa mapugos nga husayon o bayran una ang multa sa lokal nga traffic office sa dili pa mag-renew sa ilang driver’s license o vehicle registration.

Kinahanglang magkuha ang magprehistro og certificate o note gikan sa nag-isyu nga LGU isip pruweba sa settlement sa LTO.

Siya niingon nga ang STS nagtumong sa pagpakunhod sa kurapsyon tali sa mga drayber ug enforcer, pagpalambo sa pagsunod sa mga lagda sa trapiko, ug paghapsay sa mga multa ug silot sa tibuok LGUs.

Matod ni Tumulak, lima ka mga LGU sa Sugbo ang apil sa STS pilot-testing nga mao ang Dakbayan sa Sugbo, Mandaue, Lapu-Lapu ug Talisay, ug lungsod sa Cordova.

Ang ubang mga lugar gawas sa Sugbo mosulay usab sa STS pilot testing.

Dugang ni Tumulak, molagda una og memorandum of agreement (MOA) ang mga LGU tali sa Department of Transportation (DOTr) sa dili pa magsugod ang pilot test.

Si Tumulak nagkanayon nga wa pa mosayod sa tino nga petsa sa paglagda sa MOA aron pagsugod sa pilot test sa STS apan segurado siya nga mapatuman na kini sa dili madugay.

DEMERIT

Laing feature sa STS mao ang demerit point system, matod ni Tumulak.

Ang mga citation sa trapiko makaapektar sa demerit po­ints sa mga motorista, nga po­sibleng mosangpot sa mas mugbo nga renewal validity alang sa mga lisensya ug mga rehistro.

Ang pagtigom og demerit points mahimo’ng moresulta sa lima ka tuig nga renewal validity imbes sa naandan nga 10 ka tuig.

Dugang nga mga paglapas mahimo’ng makunhuran ang balido ngadto sa tulo ka tuig.

Ang STS unang gipaila sa Metro Manila niadtong 2023.

Gitambagan usab ni Tumulak ang mga Talisaynon nga husayon ​​ang bisan unsang traffic citation ticket nga giisyo aron malikayan ang posibleng isyo sa higayon nga mabutang na ang single ticketing system ug pagpasaka og kaso sa korte kon magmagahi. /