City Council mihimo’g lakang bahin sa hospital rights sa LGBT family

Nihimo og lakang ang Cebu City Council (Sangguniang Panlungsod) aron palapdan ang inclusivity sa lokal nga health care pinaagi sa usa ka proposed ordinance nga moila sa katungod sa pagbisita sa ospital ug caregiving sa mga same-sex partner.
Ang maong lakang, nga gisugyot ni Konsehal Michelle Abella-Cellona ngadto sa City Council niadtong Oktubre 28, 2025, nagtumong sa pag-institutionalize sa pag-ila sa mga same-sex partner isip lehitimong caregivers ug posibleng ipuli nga decision-makers sa medikal nga mga sitwasyon, diin wala’y daling maabot nga suod nga paryente.
Ang proposed ordinance nagpasiugda sa palisiya sa siyudad sa pagpatunhay sa dignidad sa tawo, pagkaparehas, ug non-discrimination, nga tin-aw nga naglakip sa mga miyembro sa LGBTQIA+ community.
Gikutlo ni Cellona ang nasudnon ug internasyonal nga human rights frameworks nga nagpamatuod nga ang access sa health care usa ka batakang katungod ug dili usa ka pribilehiyo.
Ubos sa proposal, ang tanang mga ospital, klinika, ug health facilities sa Cebu City kinahanglang moila sa mga same-sex partner isip caregivers ug hatagan sila og walay babag nga katungod sa pagbisita, ubos sa makatarunganon nga mga lagda sa ospital kalabot sa infection control ug kaluwasan.
Ang lakang nagtugot usab sa usa ka same-sex partner nga molihok isip hulip nga medical decision-maker kon ang pasiyente wala’y mahimo (incapacitated), unconscious, o kritikal nga masakiton ug walay blood relatives o legal nga kapikas nga daling maabot.
Ang pamatuod sa partnership mahimong matukod pinaagi sa hiniusang affidavit of cohabitation, barangay certification, o mga shared utility bills.
Ang uban pang mosuporta nga mga dokumento naglakip sa insurance beneficiaries o usa ka sinulat nga deklarasyon nga nag-ila sa partner isip ilang caregiver.
Ang mga ospital ug medical care facilities gikinahanglan nga mosagop sa flexible ug compassionate standards alang sa pamatuod aron malikayan ang dili angay nga pagbabag sa mga katungod.
Gikinahanglan usab sila nga magtukod og internal nga mga giya, bansayon ang mga kawani bahin sa non-discrimination policies, ug i-integrate kini nga mga probisyon sa patients' rights charters sa pasilidad.
Ang mga paglapas sa proposed ordinance magdala og multa gikan sa P5,000 ngadto sa P20,000, ug ang pagbalikbalik sa paglapas posibleng mosangpot sa pagbawi sa business permit sa pasilidad.
Ang Cebu City Health Department maoy gitahasan sa paghimo sa implementing rules sulod sa 60 ka mga adlaw human sa pag-aprubar, inubanan sa koordinasyon sa mga ospital, mga grupo sa LGBTQIA+, ug sa Commission on Human Rights (CHR).
Kon mapasar, ang maong lakang maghimo sa Cebu City nga usa sa pipila ka lokal nga kagamhanan sa Pilipinas nga legal nga moila sa katungod sa caregiving ug pagbisita sa ospital alang sa mga same-sex partner, usa ka lakang nga giisip sa advocates isip usa ka mahinungdanong pag-uswag alang sa LGBTQIA+ inclusion sa lokal nga pagdumala. / EHP