Giklaro sa Cebu City Government nga ang kalangan sa pagpagawas sa scholarship allowance sa mga estudyante tungod sa kadugay pag-submit sa mga eskwelahan sa listahan sa mga naka-enroll nga scholars.
Kini tungod sa pag-trending sa social media sa mga video nga wala pa makadawat og allowance ang mga scholarship beneficiaries sulod sa tulo ka sunodsunod nga semester.
Matod ni Kenneth Siasar, chief of staff ni Cebu City Mayor Nestor Archival, wala siyay nadawat nga report nga napakyas ang City Government sa pagpagawas sa allowance sulod sa tulo ka semester.
Gipasabot ni Siasar nga magsugod ang proseso sa pagpagawas sa allowance sa pagsumiter sa mga eskwelahan sa listahan sa ilang mga estudyanteng naka-enroll ug benepisyaryo sa scholarship program.
Matod niya, adunay mga eskwelahan nga usa o duha pa ka bulan human sa enrollment makapasa sa consolidated list tungod kay kinahanglan pa nilang mahuman ug kompirmahon ang mga rekord sa mga estudyante.
Ang maong listahan maoy basehan sa Local School Board (LSB) sa pag-andam sa payroll sa mga scholar.
Human masusi nga kompleto ang mga dokumento, ipadala kini sa City Budget Office ug City Accounting Office alang sa pagproseso sa budget, accounting ug auditing sa dili pa mapagawas ang allowance.
Gipasabot ni Siasar nga dili angay ibasol dayon sa City Government ang tanang kalangan kay kinahanglan una nga makasumiter ang mga eskwelahan sa kompleto nga mga dokumento.
Dugang niya, duha na ka higayon gipatawag sa City Council ang LSB alang sa executive session aron hisgotan ang mga isyu kabahin sa scholarship program.
Nitambong sab ang LSB sa konseho niadtong miaging semana aron depensahan ang gisugyot nga badyet niini.
Apan wala matino sa pahayag ni Siasar kon nabayran na ba ang tanang nlangan nga allowance o pila pa ka scholars ang naghuwat. /