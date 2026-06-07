City Hall midonar og 4 ka motor sa traffic unit

Upat ka motorsiklo gikan sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang gidonar ngadto sa Cebu City Police Office (CCPO) ug hingpit nga gidawat sa hepe niini nga si Police Colonel George Ylanan atol sa turnover ceremony sa Cebu City Hall sa Sabado, Hunyo 6, 2026.
Nangulo sa seremonya si Cebu City Mayor Nestor Archival, inabagan sa CCPO Advisory Group nga girepresentahan ni Atty. Virginia Santiago.
Matod ni Ylanan, ang upat ka motorsiklo gitagana alang sa Traffic Enforcement Unit (TEU).
Siya miingon nga daku kini og matabang sa pagpalambo sa kapabilidad sa TEU sa pagtubag sa problema sa trapiko ug sa pagpatuman sa road safety operations sa tibuok dakbayan.
Gipahibawo ni Ylanan nga gamiton dayon ang maong mga motorsiklo alang sa hugot nga pagpatuman sa seguridad sa Balik-Eskwela nga magsugod karong adlawa, Hunyo 8, 2026.
Ang pagpakatap sa TEU personnel sa mga tunghaan magpalig-on sa police visibility ug motabang sa pagpatunhay sa dagan sa trapiko. / AYB