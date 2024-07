City Hall nakigsabot bahin sa paggamit sa karaang MCWD bldg.

Nihangyo ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga magpabilin sa building nga gipanag-iya sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) sulod pa sa usa ka tuig samtang wala pa sila makakita og angay nga lugar para kabalhinan sa ilang mga opisina.

Ang maong karaang edipisyo sa MCWD duol lang sa Ciy Hall sa dan MC Briones, Brgy. Sto, Niño,

Si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia niingon sa press conference niadtong Huwebes, Hulyo 25, 2024, nga ang syudad padayon pang nakigsabot sa MCWD.

Si Garcia nitaho sa positibong mga kalamboan sa pakigsabot, nga nagtinguha sa pag-resulba sa mga isyo nga gimarkahan sa report sa Commission on Audit (COA) niadtong 2023.

Ang state auditors mipasidaan sa gasto nga P5.3 milyon sa syudad para sa mga repairs sa satellite office, nga giingong wala’y pormal nga lease agreement uban sa MCWD.

Ang satellite office, nga naglangkob sa daghang departamento sa syudad lakip na ang Division of the Welfare of the Urban Poor ug ang City Environment and Natural Resources Office, nag-operate nga walay kontrata tungod sa mga dili pagsinabtanay sa monthly rental rates. Ang syudad mitanyag og P200,000 kada buwan, samtang ang MCWD mitubag og P70,000.

“We are now discussing a one-year contract with MCWD,” Garcia stated. “Initially, Chairman Daluz has agreed to the extension, contingent on a formal contract,” matod sa Acting Mayor.

Si Jose Daluz III, Chairman sa Board of Directors sa MCWD, nagkompirma sa progreso sa mga negosasyon, nag-ila nga posibleng mopirma sa kontrata human sa Agosto 2024, nga giatangan pa og legal review ug pag-aproba sa board.

Gidugang ni Garcia nga ang bag-ong kasabutan maglakip og bayad para sa mga wala nabayri nga abang sa miaging tuig. Siya miingon nga ang syudad nagtinguha sa pagsunod sa price range nga gimando sa COA, bisan pa nga ang espesipikong rates wala gipadayag.

Ang Acting Mayor misugod niining mga dayalugo pag-asumir niya sa opisina niadtong Mayo 10, 2024, aron pagtagad sa lain-laing mga isyu tali sa syudad ug MCWD.

Gipadayag ni Daluz ang iyang pagpasalamat sa mga paningkamot ni Garcia sa pag-usab sa mga negosasyon bisan pa sa bag-ong mga tensiyon tali sa duha ka entidad.

Ang duha ka partido nagtrabaho aron sa pag-finalize sa kasabutan, nga magpaseguro sa padayon nga operasyon sa satellite office samtang gitagad ang mga audit concerns nga gipasiugda sa COA. / EHP