City hall way bantay?; CSU andam pagpuli

Ang Civil Security Unit (CSU) mopuli sa 214 ka mga security guard sa Cebu City Hall sa higayon nga dili na mahatagan og extension ang kontrata tali sa GDS security agency.

Kini human si Marjorie Sun-Ng, tag-iya sa GDS security agency, miadto sa Cebu City Hall mga alas 11 sa gabii niadtong Oktubre 31, 2023, nga nipasangil nga ang Kagamhanan sa Siyudad wala mohatag og 30 ka adlaw nga pahibalo sa wala pa ang pagtapos sa kontrata.

Si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia, sa pakighinabi sa telepono sa Miyerkules, Nobiyembre 1, 2023, niingon nga ang kontrata sa GDS security agency sa Siyudad matapos sa Nobiyembre 1, 2023.

Matod ni Garcia nga ang standard operating procedure, kon mahuman na ang kontrata sa GDS tali sa Kagamhanan sa Dakbayan, ang CSU na ang mopuli.

Si Garcia niingon nga nakig-estorya na siya ni Sun-Ng bahin sa maong isyo, ug gisultihan ang naulahi nga kon dili makahimo ang CSU sa pag-takeover sa gimbuhaton sa 214 ka guwardiya sa Cebu City hall, lugwayan sa Siyudad ang ilang kontrata ug nisugot si Sun-Ng.

“Ako na gitawgan ang tag-iya sa GDS, telling them nga we are willing to extend their services if dili gyud kaya sa CSU sa pagkakaron,” matod niya.

Si Garcia niingon nga nagpaabot na lang siya sa tubag sa CSU bahin sa maong butang.

“Basta kay dili gyud mabiyaan ang ilang mga poste because kon mabiyaan gani ang ilang mga poste kuyaw na kaayo atong mga importanteng kabtangan,” matod ni Garcia.

Gipasaligan niya ang publiko nga wala’y problema sa seguridad bisan pa sa isyo sa GDS, tungod kay ang naulahi andam nga moapil.

“We assure the public nga ang mga poste sa gwardya dili na mabakante kay kung dili makuha sa CSU willing man gihapon mo step in ang GDS, they will just bill us for the days nga nisobra sa ilang kontrata,” matod ni Garcia.

Sa usa ka video nga gipakatap sa Facebook, si Sun-Ng niingon nga ilegal ang gihimo sa Dakbayan nga mao ang pre-termination sa kontrata, nga matod pa mahuman ang kontrata sa ahensya sa Agusto 31, 2025.

Dugang pa, siya nipasangil nga ang laing ahensya sa seguridad, nga moasumer sa GDS post, ilegal usab tungod kay ang Technical Working Group (TWG) wala pa mahuman sa proseso sa post qualification.