City hospital sa Lapu mihimo og imaging-guided operation sa apdo

Malampusong napahigayon sa Lapu-Lapu City Hospital (LLCH) ang labing unang intraoperative cholangiography dungan sa usa ka operasyon sa apdo (cholecystectomy) niadtong Pebrero 8, 2026.
Kini nagtimaan sa usa ka dako nga pag-uswag sa serbisyong medikal sa dakbayan pinaagi sa paggamit sa C-arm technology.
Kini nga kalampusan sa pag-opera nahimo pinaagi sa bag-ong napalit nga C-arm machine sa ospital nga nagtugot sa mga doktor nga makakita og real-time nga hulagway o imaging guidance samtang nag-opera.
Ang maong moderno nga teknolohiya makatabang sa luwas ug eksakto nga pagtan-aw sa biliary tree pinaagi sa paggamit sa espesyal nga tina .
Kini tin-aw nga mopakita sa mga agianan sa apdo, makatabang sa pagtultol kon asa dapit ang mga bato, makapaminos sa risgo nga masamad ang mga tisyu sa palibot.
Makaseguro sab nga walay mabilin nga bato sa apdo.
Matod ni Hospital Administrator Lynart Kevin Omnes, kini nga dungog nagpakita sa tinguha sa institusyon nga mobubo og puhonan sa modernong teknolohiya aron mapalambo ang ilang katakos sa pagpanambal ug mapatunhay ang labing taas nga sukdanan sa kaluwasan sa pasyente.
“Our goal is to consistently provide accessible, innovative, and high quality healthcare to our community, ensuring that every patient receives the best possible treatment,” asoy ni Omnes.
Dugang niya, kini nga kalampusan dili mahitabo kon wala ang suporta sa mga opisyal sa lokal nga kagamhanan, ilabi na ni Mayor Ma. Cynthia ‘Cindi’ Chan kinsa iyang gidayeg sa paghatag og prayoridad sa mga inisyatiba sa panglawas.
Niadtong Enero, ang LLCH nakahimo sab sa labing una niining major orthopedic surgery gamit ang C-arm technology.
Bisan kon kasagaran kining gigamit sa mga operasyon sa bukog (orthopedic), ang maong kahimanan gigamit na sab karon sa mga general surgical procedures, sama sa C-arm guided closed tube thoracostomy.
Gigamit sab sa LLCH ang C-arm alang sa nagkalainlaing interventional radiology services sama sa pagsal-ot og nephrostomy tube, pagsal-ot og cholecystostomy tube, ug percutaneous transhepatic biliary drainage.
Ang LLCH usa ka ospital nga gidumala sa gobiyerno nga adunay 150-bed capacity ug nahimutang sa Barangay Gun-ob, Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Sa pagkakaron, naglihok kini isip usa ka nagkalig-on nga Level 1 hospital. / DPC