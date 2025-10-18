City Hospital sa Lapu moabli og milk hub

Moabli ang Lapu-Lapu City District Hospital og usa ka milk hub sa first o second quarter sa 2026 aron suportahan ang mga inahan nga kuwang og gatas.
Si Hospital Administrator Dr. Lynart Omnes nagkanayon nga ang hub mohatag og luwas, pasteurized nga gatas gikan sa mga donor ngadto sa mga masuso.
Ang mga inahan nga adunay oversupply giawhag nga mo-donate. Aron masiguro ang kaluwasan, abagahon sa ospital ang gasto sa donor screening, lakip na ang tests alang sa hepatitis ug HIV.
Ang gatas iproseso sa Vicente Sotto Memorial Medical Center sa Cebu City.
Matod ni Omnes, aduna sa'y mga staff nga gi-assign aron motudlo sa saktong pagpasuso.
Ang pundo nga P170,000 gikan sa Ironman 70.3 Lapu-Lapu charity auction maoy gigamit sa pagpalit og gamit para sa lactation room, sama sa breast pumps ug refrigerator, matod ni Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan. / DPC