‘City of Service’ gitinguha ni Cindi Chan sa iyang pamunoan

Nakatutok si Lapu-Lapu City Mayor Cindi King-Chan sa iyang unang 100 ka adlaw sa katungdanan pinaagi sa pagpalig-on sa inclusive governance, healthcare, environmental sustainability, ug community empowerment aron pagtukod sa usa ka “City of Service” alang sa tanang Oponanon.
Sukad sa iyang paglingkod sa Hulyo 1, 2025, gigiyahan ni Mayor Chan ang iyang administrasyon padulong sa katawhan ang sentro sa pagdumala, pagseguro nga ang kalambuan makaabot sa mga barangay sa mainland ug isla.
Sa dihang nanumpa si Mayor Chan, nisaad siya nga mangulo nga may kaluoy, transparency, ug accountability, ug ipadayon ang pagduso sa siyudad padulong sa sustainable growth ug social inclusivity.
Aron maseguro ang maayong pagdumala, gipatuman ang drug-free workplace policy pinaagi sa random drug testing sa mga buhatan sa gobiyerno, gidili ang online gambling sa mga empleyado, ug ang Lapu-Lapu usa sa labing una sa nasod nga nag-activate sa 911 emergency hotline system.
Gipalambo sab sa iyang administrasyon ang operasyon sa Mini City Hall sa Olango Island nga karon nagserbisyo isip one-stop hub alang sa mga importanteng opisina sama sa PESO, CSWD, Office of the Congressman, LCR, ug City Health Services—pagdala sa mga serbisyo sa gobiyerno nga mas duol sa katawhan.
Isip lig-on nga nangulo sa accessible healthcare, gipalapdan sa mayor ang mga serbisyong medikal pinaagi sa paglusad sa YAKAP Caravan kauban ang PhilHealth ug pagpatuman sa mga mental health initiatives.
Gibuksan sab ang Lapu-Lapu City Eye Center aron maghatag og libreng cataract surgeries, nidugang og mga doktor alang sa Lapu-Lapu City Hospital, ug naglusad sa Pink October alang sa breast cancer awareness.
Libreng Serbisyo
Ubos sa iyang mga social welfare programs, gipangunahan sa mayor ang Libreng Serbisyo Caravan sa nagkalainlaing barangay, nag-apudapod og cash incentives sa mga senior citizens ug board passers, ug naghatag og dali nga tabang sa mga biktima sa sunog ug natural nga kalamidad.
Ang siyudad sab nag-host sa mga Mega Job Fairs ug naghatag og livelihood grants sa mga kooperatiba ug grupo sa solo parent nga nagpakita sa iyang pasalig sa inclusive economic growth.
Gipalig-on sab ni Chan ang edukasyon ug youth development pinaagi sa paglusad sa Lapu-Lapu Scholarship Fair 2025, paghimo og mga partnership sa mga eskwelahan ug unibersidad, ug pagpalapad sa Alternative Learning System (ALS) ug community-based training programs sa siyudad.
Ang Environmental protection nagpabilin nga usa ka nag-una nga prayoridad ubos sa iyang administrasyon.
Iyang gipatuman ang estriktong regulasyon sa single-use plastics, gilusad ang Project CINDI alang sa urban gardening sa mga eskwelahan, ug gipasiugda ang hustong waste segregation. / DPC