CitySavings midawat og MBFI PEACE Award

Giila ang CitySavings tungod sa daghang mga inisyatiba niini atol sa National Teachers’ Month (NTM).

Ang PEACE award nag-ila sa nagtinabangay nga paningkamot sa CitySavings ug MBFI ngadto sa nation-building.

Isip miyembro sa NTM Coordinating Council (NTMCC), diin co-chair ang MBFI, ang Bangko nakigtambayayong sa Department of Education (DepEd) ug uban pang publiko ug pribadong organisasyon.

Sukad niadtong 2015, aktibo na ang CitySavings sa tinuig nga selebrasyon sa NTM gikan sa Septiyembre hangtod Oktubre 2023 aron pasidunggan ang mga Filipino nga magtutudlo.

Ang 4th Metrobank Foundation Award for Partners in Empowerment, Advocacy, and Commitment to Excellence (PEACE) Awardees.

Gipakusog usab sa CitySavings ang mga programa sa Corporate Social Responsibility (CSR), nga nagtutok sa praktikal nga pagdumala sa bahandi, kahimsog sa pangisip ug kaayuhan, ug awareness sa kanser sa suso alang sa mga magtutudlo.

Subay sa agenda sa MATATAG sa gobyerno, ang CitySavings mihimo og mga lakang aron suportahan ang paghatod sa dekalidad nga batakang edukasyon pinaagi sa nagkalainlaing mga inisyatibo nga may kalabutan sa pagkat-on ug pagtudlo.

“We are delighted to accept this award for all CitySavings Bankers. Our vision aligns with the Metrobank Foundation’s goal of enhancing the quality of education. We will continue collaborating with the NTMCC and DepEd for many more years,” matod ni CitySavings Senior Vice President and Chief Marketing Officer, Paula Katerina Joson.

Sa press statement, si Metrobank Foundation President Aniceto Sobrepeña namulong ug nagpasalamat sa mga kauban niini.

“We encourage you to continue with us in this noble call to nation-building, leveraging our modest resources, and amplifying your work as our partners to be there for the disadvantaged and the marginalized. Let us not get tired of doing what is right,” matod ni Sobrepeña. / PR