CJ miluwas sa Beermen

Nakapasulod og four-pointer ug three-pointer si CJ Perez sa hinapos nga bahin aron agakon ang defending champion San Miguel Beermen sa kadaugan batok sa TNT Tropang 5G, 95-89, niadtong Dominggo sa gabii, Enero 25, 2026, sa Game 3 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup finals series sa Mall of Asia Arena.
Sa kadaugan, naangkon pagbalik sa Beermen ang bintaha sa best-of-seven series, 2-1.
Nialisngaw na unta ang kadaugan alang sa Tropang 5G dihang nakamugna sila og 89-86 nga labaw sa hinapos nga bahin human sa three-pointer ni Rey Nambatac ug hansak ni Henry Galinato.
Apan human niini, gimugna ni Perez ang iyang makapaukyab nga four-pointer nga nakahatag sa Beermen sa labaw, 90-89, sa nahabiling 41 segundos.
Gisundan kini ni Perez og three-pointer nga nakahatag sa Beermen og 93-89 nga labaw sa nahabiling 12 ka mga segundos.
Ning higayuna, nitiglom na ang paglaom sa Tropang 5G.
“I just want to win. Wala sa play yun eh, pero thank God na pumasok lang talaga yung tira ko,” matod ni Perez, nga napatik sa www.abs-cbnnews.com
Gipangulohan ni Perez ang Beermen pinaagi sa iyang 20 puntos, nidugang og 19 puntos si Don Trollano samtang niamot og 16 puntos si June Mar Fajardo.
Ang Tropang 5G gipangulohan ni Calvin Oftana pinaagi sa iyang 25 puntos, niamot og 15 puntos si Jordan Heading samtang nitampo og 12 puntos si Nambatac. / ESL