CJ pabilin sa Atlanta Hawks

Magpabilin sa Atlanta Hawks ang beteranong guard nga si CJ McCollum alang sa sunod season sa National Basketball Association (NBA), taho sa ESPN.
Si McCollum, 34, nipirma og bag-ong usa ka tuig nga kontrata sa Hawks alang sa iyang ika-14 ka season sa NBA.
Nakuha sa Hawks si McCollum pinagi sa usa ka trade niadtong Enero, 2026, nga naghatod kang Trae Young sa Washington Wizards. Ning maong kasabutan, nakuha sab sa Hawks gikan sa Wizards si Corey Kispert.
Sa mga duwa gikan sa paghiabot ni McCollum sa ilang tugkaran, ang Hawks adunay 19-4 nga rekord. / Gikan sa wires