CJ Perez balik training sa Gilas

Human matagay ang tam-is nga kampyunato sa San Miguel Beermen, misugod na pagpraktis sa Gilas Pilipinas ang Finals Most Valuable Player (MVP) nga si CJ Perez.

Niapil si Perez sa praktis sa Gilas sa Sports Academy sa Calamba, Laguna, apan ang teammate niini sa San Miguel nga si June Mar Fajardo wa pa makapraktis tungod sa injury nga iyang nakuha atol sa Philippine Basketball Association (PBA) Commissioners’ Cup Finals.

Di pa makabalik si Fajardo sa Gilas kay tungod nag-reco­ver pa siya sa calf injury.

“CJ is here. June Mar is still recovering from an injury sustained in the finals,” matod ni team manager Richard Del Rosario.

Lakip sila si Perez ug Fajardo sa 12-man pool nga pangulohan ni head coach Tim Cone alang sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers.

Pulos maayo nga nakaduwa ang duha ka players sa PBA Finals batok Magnolia diin ni­daog sila, 4-2, sa series alang sa ika-29 nga titulo sa Beermen.