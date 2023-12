Claims sa gisirad-an nga banko sa Talisay kutob ning semanaha

Usa ka semana na lang ang nahabilin nga tagal sa mga kliyente o depositor sa gisirad-an nga Rural Bank of Talisay (Cebu) Inc., o hangtod na lang sa Disyembre 18, 2023, sa pagpasaka sa ilang mga claim.

Gisubli sa Philippine Deposit Insurance Corporation (PDIC) ang pagpahibalo nga human sa Disyembre 18, dili na sila modawat og insurance claim.

Kini ang unod sa press release sa PDIC niadtong Lunes, Disyembre 11. Ang PDIC niingon nga walay dawaton nga claims human sa naasoy nga tagal nga adlaw.

Dugang sa PDIC, ang wala maka-claim padad-an og denial o disallowance sa claims pinaagi sa koryo.

Ang PDIC mosakmit sa mga kabtangan sa usa ka sirado nga banko ug naglakip sa mga depositor nga adunay insurance sa mga deposito nga dili molapas sa P500,000.

Ang mga pag-angkon nga gibalibaran o gibalewala sa PDIC mahimo’ng ipasaka sa korte sa sulod sa 60 ka adlaw gikan sa pagkadawat sa katapusang pahibalo sa pagdumili o pagtangtang sa pag-angkon o sulod sa 20 ka adlaw gikan sa petsa sa pagmantala sa kamandoan nga nagtakda sa Petition for Assistance sa Liquidation Proceeding alang sa inisyal nga proseso, sumala sa press release sa PDIC.

Ang mga kliyente mahimo’ng mo-file sa ilang mga claim pinaagi sa pagpadala og email ngadto sa banko sa talisay-pad@pdic.gov.ph; o sulat nga gi-address sa PDIC Public Assistance Department, Ground Floor, PDIC Chino Bldg., 2228 Chino Roces Avenue, Makati City 1231.

Ang mga claim nga ipasaka pinaagi sa koryo kinahanglang dunay postmark date nga dili molapas sa Disyembre 18; o pinaagi sa personal filing sa PDIC Public Assistance Center (PAC) sa 3rd Floor, SSS Bldg., 6782 Ayala Avenue corner V.A. Rufino St., Makati City.

Giingon usab sa PDIC nga ang mga depositor nga adunay mga balanse sa account nga sobra sa P500,000 nga nag-file na sa mga pag-angkon alang sa nakaseguro nga bahin sa ilang mga deposito kaniadtong Disyembre 18 giisip nga nag-file na.

Ang PDIC, isip tigdumala sa nasirado nga mga banko, nanginahanglan og personal nga datos gikan sa mga kliyente aron maproseso ang ilang mga pag-angkon ug maprotektahan kini nga mga datos agi’g pagsunod sa Data Privacy Act of 2012.

Ang Rural Bank of Talisay (Cebu), Inc. gipasirad-an pinaagi sa Monetary Board Resolution No. 1223.A nga pinetsahan og Septiyembre 21, 2023. Usa kini ka single-unit rural bank nga nahimutang sa Cebu South Road, Tabunok, Talisay City. (uban sa PR)